Un militar y un camarero inmovilizan al ladrón de un anciano en el centro de Granada

Pepe Moreno Granada Miércoles, 9 de julio 2025, 17:47 Comenta Compartir

El ladrón había elegido una presa fácil, vulnerable. Creía que su mala intención iba a salir bien. El plan no tenía fugas. Pero el delincuente ... no contaba con el buen hacer de dos personas con noble corazón. Los héroes de la jornada salían de trabajar en ese momento y no han dudado en intervenir. Se trata de un militar que pertenece al Mando de Adiestramiento y Doctrina (Madoc) del convento de la Merced y un trabajador de la hostelería que gestiona la cafetería del propio cuartel que alberga el Gobierno Militar de Granada. Iban a descansar tras un miércoles de trabajo cuando han visto a un joven que corría calle abajo. Detrás, sin posibilidad de darle alcance, un hombre de avanzada edad iba al trote con dificultad. El anciano acababa de ser víctima de un robo y perseguía al presunto autor de los hechos.

MÁS INFORMACIÓN Vuelven de un finde en la playa y les saquean la casa: los cacos la habían marcado con celo blanco Ante la escena, militar y camarero no han hablado entre ellos, pero han pensado lo mismo: alcanzar al ladrón. El primero se ha bajado del coche con el que salía del cuartel. El segundo ha intentado localizar al caco en moto. Tras una breve búsqueda por los Jardines del Triunfo, han localizado al joven atracador, de unos 20 años. Estaba comprobando su botín en la plaza de la Libertad. Le había arrebatado al anciano un teléfono móvil y poco más. Ambos no han dudado en actuar, se han abalanzado sobre el chico y lo han inmovilizado. Tras unos pocos minutos, ha llegado una patrulla de la Policía Nacional, que ha esposado y ha detenido al joven por un supuesto delito de robo. El anciano ha recuperado su teléfono móvil y la documentación que le habían arrebatado. El chico ha sido arrestado. Y estas dos personas, militar y civil, han protagonizado la buena acción del día, de la que se pueden sentir orgullosos. Un miércoles de solidaridad y empatía que seguro recordarán con satisfacción.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión