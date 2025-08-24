Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa, Marifrán Carazo, abraza a la edil de Economía, Rosario Pallarés, tras aprobar las cuentas. P. MARÍN

El 'milagro económico' de Granada cumple un año

La capital nazarí certifica la mejora financiera tras completar un ejercicio entero abonando las facturas a los proveedores en tiempo y forma

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:50

Era agosto y una ola de calor golpeaba con fuerza Granada. Contra todo pronóstico, el Ayuntamiento aseguraba haber completado un mes pagando las facturas en ... tiempo y forma. Lo que en otras ciudades era algo cotidiano, aquí, a los pies de la Alhambra, sonaba irreal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  2. 2

    El vídeo que muestra la noche de tensión por el fuego en la Fuente de la Bicha
  3. 3

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  4. 4 Amenaza de tormentas, rayos y posibles reventones en Granada este domingo
  5. 5

    La nueva norma de reciclaje de residuos de obra complica las reformas menores
  6. 6

    El retrato más fiel de Isabel la Católica
  7. 7 Alba, la trabajadora social que dejó su empleo para abrir una juguetería muy especial en Granada
  8. 8 Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado
  9. 9

    La posible salida de Hongla sigue abierta en el Granada
  10. 10 Un emprendedor de un pueblo de Granada triunfa con sus espectáculos musicales y gastronomía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 'milagro económico' de Granada cumple un año

El &#039;milagro económico&#039; de Granada cumple un año