Más de mil personas mayores de Granada reciben formación sobre seguridad en internet y servicios bancarios

Más de mil personas usuarias de los Centros de Participación Activa de la provincia de Granada han participado en las actividades formativas y culturales que ... organiza la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en colaboración con la Asociación de Voluntariado Caixabank, según ha explicado la delegada territorial, Matilde Ortiz.

Este año, las personas mayores han participado en un total de 36 charlas relacionadas con la 'Digitalización y seguridad en internet' y la 'Planificación de la herencia' y también en los distintos talleres y visitas culturales relacionados con la Orquesta Ciudad de Granada y la Alhambra y el Generalife.

El objetivo de la charlas sobre digitalización ha sido dotar a los mayores de conocimientos y habilidades para navegar por Internet y usar las redes sociales de forma segura, que les permitan detectar riesgos como el phising (SMS, whatsapp y llamadas de suplantación de identidad), tiendas on line fraudulentas, etc. y responder adecuadamente a esas amenazas digitales.

En cuanto a las charlas sobre la planificación de la herencia, se han abordado cuestiones relacionadas con algunos servicios bancarios como préstamos, avales, deudas, hipotecas y testamentos. Las personas participantes han podido adquirir y ampliar sus conocimientos referentes a estas materias y, al mismo tiempo, han tenido la oportunidad de plantear y resolver sus dudas e inquietudes sobre estos temas con ejemplos prácticos.

Asimismo, la Asociación de Voluntariado Caixabank también realiza un voluntariado cultural, a través del cual se han ofertado actividades como: entradas gratuitas para los ensayos de la Orquesta Ciudad de Granada, visitas gratuitas y guiadas a la Alhambra y charlas informativas sobre la 'Alhambra se mueve', que explican las características del monumento con el objetivo de que se disfrute en mayor medida de una posterior visita.

La delegada ha destacado también la labor de esta Asociación en el 'Encuentro Autonómico de Centros de Participación Activa' que se celebró en Granada el pasado mes de mayo, donde realizaron labores de acompañamiento guiado y gratuito a 150 personas de las distintas provincias andaluzas por el centro de la capital.

Según Ortiz, «todas estas actuaciones han culminado con un balance muy positivo por parte de todas las personas asistentes» y ha agradecido a la Asociación de Voluntariado CaixaBank «su compromiso y dedicación con las iniciativas culturales y sociales en el ámbito de las personas mayores de los Centros de Participación Activa de nuestra provincia».