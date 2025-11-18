Mil euros por bebé en los municipios despoblados de la provincia

Diputación realizó para este 2025 su apuesta por el incremento de la natalidad y estableció un cheque bebé de mil euros para las familias que ... tuviesen hijos en municipios despoblados de la provincia. La propuesta ha tenido tanta aceptación que para este 2026 habrá que ampliar el presupuesto para este 'pan bajo el brazo' de los bebés de la Granada más rural.

La convocatoria dotada con cien mil euros en el presupuesto está destinada a progenitores y tutores de niños nacidos, adoptados o acogidos en municipios con menos de 1.000 habitantes. Gracias a esta iniciativa, más de 40 municipios de la provincia han podido conceder ayudas de 1.000 euros a las familias que cumplían los requisitos.

Ampliar Entrega de uno de los cheques bebé en la provincia. Ideal

Desde la Diputación quieren que tener o criar a un hijo en un municipio pequeño no suponga una desventaja, sino una oportunidad para fortalecer el futuro de estos pueblos y garantizar que los colegios y los parques estén llenos de niños.

El presupuesto de Diputación para 2026 profundiza en el reto demográfico, uno de los ejes estratégicos del actual gobierno provincial. La institución duplicará la partida del cheque bebé, puesto en marcha de manera pionera este 2025, y reforzará las ayudas a la iluminación navideña en los municipios con pérdida de peso poblacional, al tiempo que pondrá en marcha un nuevo programa dotado con un millón de euros destinado a garantizar la continuidad de los negocios tradicionales que corren riesgo de cierre por jubilación o falta de relevo.

Esta línea se completará con el nuevo acuerdo que se firmará con la Cámara de Comercio para favorecer la transmisión de empresas y asegurar la permanencia de actividad económica y servicios esenciales en el medio rural dotado con 150.000 euros.