Ni Mihita Burger: La revolución gastronómica en la Estación de Andaluces

La apertura de Ni Mihita Burger está causando un auténtico revuelo entre los amantes de la buena comida. En plena zona de la Estación de Andaluces, este nuevo rincón gastronómico es el resultado de la fusión de la tradición ganadera y la innovación culinaria, impulsada por dos hermanos, Reyes y Juan. Con 30 y 19 años respectivamente, estos jóvenes emprendedores están redefiniendo el concepto de las hamburguesas gourmet.

La historia de Reyes y Juan está íntimamente ligada a sus raíces. Su familia, con una larga tradición ganadera, les ha hecho apostar por las carnes de alta calidad, como la rubia gallega y la ternera nacional. Este profundo arraigo a la tierra y su compromiso con la excelencia se reflejan en cada una de sus hamburguesas, tanto smash como las tradicionales.

Reyes trae consigo una vasta experiencia del sector de la alta restauración, habiendo dedicado años a perfeccionar técnicas y sabores, mientras que Juan aporta una visión fresca y moderna que complementa el legado familiar. Juntos, tienen el objetivo de elevar su pasión por la carne a nuevas alturas y ofrecer una experiencia culinaria inolvidable. En Oferplan Granada de IDEAL ya puedes reservar tu menú a un precio exclusivo en este lugar que tienes que conocer y probar ya

Pero nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de sus padres. Alfonso, arquitecto, fue quien dirigió la obra y convirtió el local en el espacio único que es hoy. Y Virtudes, empresaria y pilar de la familia, ha sido siempre la que los motivó a emprender, como ella misma hizo desde muy joven. En un momento en el que conseguir financiación siendo tan jóvenes parecía casi imposible, fueron ellos quienes hicieron posible esta magia. Por eso, Reyes y Juan no dudan en reconocer que ni Mihita también lleva su nombre y su esfuerzo.

Un espacio acogedor

Desde su apertura en marzo de 2025, Ni Mihita Burger ha sido diseñado para que disfrutes del momento. El local ofrecerá muy pronto una terraza al aire libre que promete ser el lugar perfecto para disfrutar del sol de este otoño. Los hermanos han cuidado cada detalle, creando un ambiente cálido donde los comensales de todas las edades no solo disfrutan de una excelente carta, sino también del arte de cocinar, gracias a la cocina abierta que invita a observar el proceso creativo.

Una propuesta de cerveza premium

La propuesta gastronómica de Ni Mihita se basa en la selección rigurosa de ingredientes y su apuesta por la calidad, que les llevará en estos meses a ofrecer las mejores piezas de carne maduradas y unas brasas que van a causar sensación. La limpieza y el respeto por los productos son fundamentales en su filosofía culinaria. Están cuidando todos los detalles para enamorar a un público exigente.

Entre sus delicias, destaca el famoso brioche de pata, reconocido como el mejor de España, que combina a la perfección con sus carnes para ofrecer hamburguesas perfectas. En Ni Mihita, no son simples bocados; son experiencias completas capaces de conquistar paladares exigentes. Una propuesta a resaltar es la bodega de cerveza Estrella Galicia. La cerveza, premium, llega directamente de la fábrica. Disponen de bidones suspendidos del techo, cada uno con una capacidad de 500 litros, lo que garantiza frescura y calidad. A diferencia de los barriles convencionales, que utilizan gas carbónico para servir la cerveza, este sistema aprovecha la presión natural de la bebida, evitando esa sensación de hinchazón típica al consumir cerveza.

Su carta se presenta como una invitación a la aventura gastronómica, con combinaciones atrevidas y nombres que despiertan curiosidad. La Burger del Mes – Pulled Smoked destaca por su unión de brioche suave, pulled pork, barbacoa y mayo kimchi, mientras que la Gloria Bendita y la Hartá son sinónimo de intensidad, llenas de carnes jugosas y quesos fundidos. Para quienes buscan algo diferente, la Dulce Cabrona presenta una explosión de sabores con queso de cabra y cebolla encurtida, mientras que la Trufáh eleva la experiencia con crema de trufa. No podemos olvidar la premiada Costa Tropical y la opción vegana, La Plantástica, que ofrece una deliciosa Beyond Burger acompañada de guacamole.

