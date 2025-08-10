El metro alcanza nueve millones de viajeros en el primer semestre Es la primera vez que alcanza esa cifra, y supone un incremento del 7,4% en el número de usuarios, la mejor cifra desde que opera

Metro de Granada, gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Obra Pública, superó por primera vez los nueve millones de viajeros (9.008.226) en el primer semestre del año. El metro ganó entre enero y junio un 7,4% de viajeros, con el mejor arranque desde su puesta en servicio.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, señaló que estas cifras «nos indican que vamos en la buena dirección, con medidas que incentivan el uso de nuestro transporte público, tanto en mejora del servicio como en tarifas». «El Gobierno de Juanma Moreno apuesta firmemente por un transporte público competitivo, sostenible y asequible para los andaluces y que está en constante crecimiento en viajeros y en infraestructuras», manifestó.

La consejera ha recordado las mejoras tecnológicas puestas en marcha, como el lanzamiento de una nueva app móvil en marzo, con información en tiempo real sobre horarios y trayectos, o la incorporación progresiva de los ocho nuevos trenes «que han supuesto una mejora sustancial en el servicio, con la reducción de los intervalos de paso, y el consecuente aumento en la demanda de viajeros». Además, ha destacado el compromiso con la ampliación del Metro de Granada, con la obra civil de la Prolongación Sur a Churriana y Las Gabias en un 70% de ejecución.

En este incremento de la demanda destaca el mes de mayo, donde se superó la cifra de 1,6 millones de viajeros (1.622.869), seguido de abril y marzo, donde se superó el millón y medio (1.580.547 y 1.541.138, respectivamente). En este primer semestre han mejorado cifras en todos los meses: enero (1.415.685), febrero (1.392.210), los citados marzo, abril y mayo, y junio (1.455.777).

Las estaciones más utilizadas entre enero y junio han sido Recogidas (1.120.393), Méndez Núñez (669.899) y Sierra Nevada (643.054).

Inversiones

La Consejería de Fomento ha afrontado la prolongación Sur del Metro de Granada hacia Churriana de la Vega y Las Gabias con 87 millones de euros obtenidos de los fondos europeos Next Generation. La obra civil está al 70% y está prevista su finalización para 2026.

A esa inversión hay que sumar los 40 millones de la compra de ocho nuevos trenes, que se adquirieron, entre otras cuestiones, para cubrir la demanda de esta prolongación.