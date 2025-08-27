El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada Century 21 enseña en sus redes sociales un negocio de Pinos Puente con más de 20 años de historia

Esther Guerrero Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:35

Emprender es uno de los grandes sueños de muchos. Sin embargo, este deseo se podría convertir en realidad. Mely Baena, trabajadora de Century 21 ha publicado un video a sus redes sociales donde enseña un mesón-restaurante a la venta en Pinos Puente.

Este local de 97 metros cuadrados que tiene más de 20 años de antigüedad busca un nuevo dueño. Es muy reconocido en la zona y se encuentra muy consolidado en el sector.

Características

Se caracteriza por contar con una zona principal amplia y luminosa, tiene capacidad para reunir a 34 comensales. La cocina está totalmente equipada, la maquinaria que llena la estancia es profesional y de alta calidad. La terraza cuenta con una barbacoa fija y con vistas a la vega. Tiene dos baños acondicionados y listos para ser usados. Por último, tiene un segundo local que está destinado a usarse como almacén.

Ampliar Sala principal del mesón

«Con una ubicación estratégica, fácil acceso a la autovía y rodeado de un entorno tranquilo, este mesón no solo es un negocio, es una oportunidad de seguir escribiendo su historia», aclara Mely en su post.

Por otro lado, cuenta también con un servicio de comida para llevar «consolidado en la zona», lo que hace que el nuevo comienzo no sea tedioso.

Las visitas ya están disponibles, por lo que se puede contactar con Mely para concretar una visita al lugar.