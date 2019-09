Marea Amarilla anuncia movilizaciones en plaza del Carmen por la «ruptura del consenso en el soterramiento» Reunión de la Mesa del Ferrocarril. / IDEAL La Mesa del Ferrocarril se reúne marcada por la polémica de la ausencia del gobierno municipal y los empresarios MERCEDES NAVARRETE Granada Miércoles, 18 septiembre 2019, 20:52

Granada ya tiene AVE pero las reivindicaciones en materia ferroviaria no se han alcanzado, ni mucho menos. El debate de la variante de Loja sigue abierto, el soterramiento de las vías en La Chana, la convivencia con el tren tradicional, el ferrocarril a Motril o el Corredor Mediterráneo son solo algunas de las cuestiones por las que hay que seguir luchando. Por eso y «porque ha hecho un gran trabajo» la Mesa del ferrocarril «sigue siendo necesaria».

Tal es así que el 'germen social' de la mesa, la Marea Amarilla, ha anunciado movilizaciones en la plaza del Carmen para protestar por «la ruptura del consenso sobre el soterramiento» y «contra la decisión del equipo de gobierno de no convocar la mesa». Así lo han anunciado en la Mesa del Ferrocarril, aunque no le pusieron fecha.

La cita es esta vez muy distinta a la última que se celebró antes de que el gobierno municipal cambiara de color y de que Granada tuviera AVE.

La reunión de la Mesa del Ferrocarril ha estado marcada por la polémica de la ausencia del alcalde de Granada, Luis Salvador, que rechazó la invitación de los colectivos convocantes, Marea y los sindicatos. También se han descolgado los empresarios y la Junta de Andalucía. Sí han estado presentes la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, el presidente de la Diputación provincial, José Entrena y los representantes de los grupos municipales del PSOE, IU y VOX además de la asociación de comerciantes de la Chana y colectivos de Baza y Loja.

El secretario provincial de CC OO, Ricardo Flores, que ha ejercido de anfitrión ha incidido en que «no quieren ningún tipo de protagonismo», pero sí que la mesa «siga funcionando como hasta ahora porque ha venido dando buenos resultados». «Estamos perplejos por la acusación de manipulación, ya somos mayores. Se ha hecho un gran trabajo, si no no habría llegado el AVE a Granada», ha afirmado en la misma línea el secretario provincial de UGT, Juan Francisco Martín.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Cuenca, ha recordado que la Mesa partió del movimiento vecinal y del entendimiento y ha incidido en la necesidad de que se mantenga viva. Por ello ha reprochado la ausencia de Salvador. «Un alcalde que gobierna con tres concejales tiene que escuchar, seguir trabajando y reivindicando el espacio de desarrollo de Granada. Hay muchos asuntos pendientes, no nos conformamos con el AVE. Tenemos el reto de estar dentro del Corredor Mediterráneo y nos la estamos jugando», ha señalado Francisco Cuenca. El portavoz del PSOE ha recordado también otros espacios fundamentales para la reivindicación, como el soterramiento cuando hay vías pegadas a barrios como Los Pajaritos, La Rosaleda y La Chana.

El colectivo Marea Amarilla ha sido el más crítico con la ausencia del alcalde y ha achacado la propuesta alternativa de la Mesa del AVE al intento de «quitar a Marea Amarilla de un plumazo».

«Le tienen pánico al movimiento ciudadano organizado y eso son carencias democráticas», ha recriminado Sebastián Rivera, vicepresidente de la Asociación de vecinos de la Chana y miembro de Marea. El portavoz del sindicato CC OO, Ricardo Flores, tambíen ha achado la ausencia de los empresarios »a alguna llamada para decirles que no vinieran».

No obstante, los convocantes han incidido en que no quieren que el trabajo de la mesa se vea empañado por los enfrentamientos políticos y se ha abierto el debate con una batería de propuestas y reivindicaciones como la convivencia de la alta velocidad y los trenes convencionales «de manera complementaria y no excluyente».

«Vamos a mantener una actitud muy conciliadora en esta reunión y pondremos sobre la mesa todas nuestras reivindicaciones para que Granada sea una provincia totalmente vertebrada a través del ferrocarril, con las mejores infraestructuras y cubriendo todas las necesidades de la población», ha señalado Miguel Torres, presidente del comité de empresa de Adif.

La hoja de ruta que ha planteado a la Mesa del ferrocarril recoge reivindicaciones a corto, medio y largo plazo. Entre ellas la creación de dos nuevas relaciones (ida y vuelta) con trenes AVE a Madrid en las horquillas horarias de diez a once de la mañana y de cuatro a cinco de la tarde. Además solicitan un AVE a Barcelona, entre las siete y las ocho de la mañana «teniendo en cuenta que es el viaje en AVE de más larga duración del estado».

El representante de ADif ha exigido también la determinación de la fecha definitiva de funcionamiento de las relaciones Avant (Alta Velocidad) con Sevilla y Málaga y la puesta en servicio de cercanías entre Loja y Guadix «o, en su defecto, la puesta en funcionamiento de lanzaderas entre Guadix y Granada que coincidan en horario con la salida y llegada de trenes AVE».

Torres apuesta por la continuidad de los trenes regionales a Algeciras y Sevilla por la vía convencional Granada-Antequera. Asimismo el representante del comité de empresa de Adif ha solicitado la puesta en funcionamiento del tren-hotel que nos conectaba con Barcelona y el Levante.

En materia de infraestructuras, a medio y más largo plazo, la Mesa mostró su disposicion a mantener la exigencia de la variante del AVE por Loja, la integración del ferrocarril en la ciudad de Granada y la conclusión del Corredor Mediterráneo.

La Reapertura de la línea Guadix-Baza-Lorca-Murcia, ventaja estratégica de Andalucía Oriental de conexión hacia el Levante así como la construcción de una línea férrea que conecte la capital granadina con el puerto de Motril son también imprescindibles de cara a futuro.