La Mesa por el Clima reclama a los granadinos cambios en su día a día para proteger su salud y la del planeta

La Mesa por el Clima de Granada, integrada por partidos, sindicatos y organizaciones ecologistas y ciudadanas, ha convocado una manifestación el próximo sábado 15 de ... noviembre para exigir «compromisos ambiciosos y vinculantes en la Cumbre del Clima de Brasil, que se celebrará entre el 10 y el 21 de noviembre, desde el abandono decidido de los combustibles fósiles a la necesaria ayuda económica para los países del Sur».

El coordinador de la plataforma, Federico Velázquez de Castro, ha destacado la importancia de que, más allá de los acuerdos de los estados, tanto las instituciones locales como la sociedad civil, a través de decisiones personales, familiares o comunitarias, asuman su responsabilidad ante una crisis climática que, además de destruir el planeta, causa enfermedad y muerte.

«La gente quizá lo percibe menos que los problemas con la sanidad, pero en la primera ola de calor que hubo en España este año murieron 2.000 personas. Los daños del cambio climático quizá no son tan llamativos como que te den la cita con el médico para dentro de un mes, pero matan. Debemos ser conscientes e involucrar a los gobiernos, las diputaciones, los ayuntamientos y la sociedad civil», ha dicho, en alusión a la manifestación que este domingo recorrió las calles de Granada en demanda de más medios para la sanidad pública.

Los objetivos locales son la creación de más zonas verdes, un modelo de movilidad sostenible, la protección de la Vega y el impulso al reciclaje y a una alimentación de cercanía

«Coger más o menos el coche, comer más o menos carne, comprar más o menos en tiendas de moda son decisiones que escapan a la legislación, dependen de la persona y sus principios éticos», ha explicado Velázquez de Castro, quien ha incidido en la influencia de cambios en el estilo de vida en aspectos como la movilidad, el uso de la energía, el consumo, la alimentación o el ocio en la salud del planeta.

«Opciones como el transporte público y no motorizado, comunidades energéticas y compañías eléctricas de energías renovables, dietas vegetales, ecológicas, de cercanía y temporada, y la práctica de un consumo responsable en todos los productos, resultarán de gran ayuda –señala el comunicado de la Mesa por el Clima–. Desde el ámbito internacional al personal, todos podemos actuar pues los escenarios de futuro continúan abiertos».

Pacificar el tráfico

El portavoz de la Mesa por el Clima ha recordado que en Granada la mitigación de las emisiones de CO2 a la atmósfera «pasa por la pacificación del tráfico». A su juicio, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones ha sido «una oportunidad perdida», porque no ha ido acompañada de una mejora en la interconexión entre la capital y el Área Metropolitana con transporte público no contaminante y asequible, y avances en la peatonalización del centro.

En cuanto a la adaptación, ha asegurado que Granada es una ciudad «arboricida» que coloca «macetones bonitos en vez de árboles». «El bienestar debe estar por encima del a estética», ha insistido el representante de la Asociación Española de Educación Ambiental.

La promoción de comunidades energéticas de autoconsumo, la implantación de dietas más sostenibles en los comedores escolares y públicos o la protección de la riqueza patrimonial y agrícola de la Vega son otras de las reivindicaciones de la plataforma. «Las choperas, que son árboles de crecimiento rápido, son vías de absorción de CO2. Conviene que la Vega se mantenga fresca, verde y viva porque es nuestro pulmón», ha señalado.

Pacto local

La Mesa por el Clima de Granada se constituyó en 2015 con el objetivo de promover la firma de un pacto local por el clima en el ayuntamiento de la capital, «estimulando medidas que mejoren la calidad del aire y no contribuyan a reforzar el efecto invernadero», así como organizar actos públicos de sensibilización ciudadana.

Forman parte de esta plataforma PSOE, Sumar, Izquierda Unida, Podemos y Verdes-Equo, los sindicatos UGT, CC OO, USTEA y CGT, la federación provincial de Ampas Alhambra, la asociación de consumidores Facua, Salvemos la Vega, Ecologistas en Acción y WWF-Adena, entre otras organizaciones.