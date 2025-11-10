Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Representantes de la Mesa por el Clima, esta mañana en la Plaza del Carmen. Mesa por el Clima de Granada

La Mesa por el Clima reclama a los granadinos cambios en su día a día para proteger su salud y la del planeta

Granada se suma a la Cumbre del Clima de Brasil con una manifestación el sábado día 15

Inés Gallastegui

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

La Mesa por el Clima de Granada, integrada por partidos, sindicatos y organizaciones ecologistas y ciudadanas, ha convocado una manifestación el próximo sábado 15 de ... noviembre para exigir «compromisos ambiciosos y vinculantes en la Cumbre del Clima de Brasil, que se celebrará entre el 10 y el 21 de noviembre, desde el abandono decidido de los combustibles fósiles a la necesaria ayuda económica para los países del Sur».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7

    El Covirán hace posible lo imposible
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  10. 10 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Mesa por el Clima reclama a los granadinos cambios en su día a día para proteger su salud y la del planeta

La Mesa por el Clima reclama a los granadinos cambios en su día a día para proteger su salud y la del planeta