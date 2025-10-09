Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Pepe Marín

La Mesa del Aeropuerto abordará la crisis abierta entre las diputaciones de Granada y Jaén

El organismo en el que están integradas las administraciones y el sector privado debatirá la polémica suscitada por la estrategia de promoción

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:03

Comenta

La crisis abierta entre las diputaciones provinciales de Granada, presidida por el popular Francisco Rodríguez y la de Jaén, en manos del socialista Mesa del ... Aeropuerto, Francisco Reyes a cuenta de la promoción y la atracción de nuevas aerolíneas se abordará en la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. La Subdelegación del Gobierno de Granada, que es la administración competente, ha confirmado que convocará a los integrantes para analizar la situación del aeródromo después de que la Diputación granadina lanzara el órdago de eliminar el nombre de Jaén del aeropuerto como toque de atención ante lo que considera una falta de compromiso por parte de la Diputación vecina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  3. 3

    Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos
  4. 4 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  7. 7

    Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada
  8. 8

    La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada
  9. 9

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  10. 10 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Mesa del Aeropuerto abordará la crisis abierta entre las diputaciones de Granada y Jaén

La Mesa del Aeropuerto abordará la crisis abierta entre las diputaciones de Granada y Jaén