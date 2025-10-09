La Mesa del Aeropuerto abordará la crisis abierta entre las diputaciones de Granada y Jaén

La crisis abierta entre las diputaciones provinciales de Granada, presidida por el popular Francisco Rodríguez y la de Jaén, en manos del socialista Mesa del ... Aeropuerto, Francisco Reyes a cuenta de la promoción y la atracción de nuevas aerolíneas se abordará en la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. La Subdelegación del Gobierno de Granada, que es la administración competente, ha confirmado que convocará a los integrantes para analizar la situación del aeródromo después de que la Diputación granadina lanzara el órdago de eliminar el nombre de Jaén del aeropuerto como toque de atención ante lo que considera una falta de compromiso por parte de la Diputación vecina.

«No tiene sentido que quieras capitalizar el aeropuerto como tuyo pero que luego no pongas ni un euro en los recursos para poder conseguir más vuelos». Así de tajante fue en su análisis el presidente de la Diputación provincial granadina, que instó a su homólogo jienense a implicarse en la estrategia de para la atracción de aerolíneas, a la que Granada ha destinado una partida de más de dos millones de euros.

Rodríguez instó a Reyes a mantener un encuentro bilateral para analizar la situación actual, abordar nuevas vías de colaboración en la promoción del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y pedir a la Diputación de Jaén «se sumara con hechos, inversión y presupuesto, al igual que ya está haciendo la Diputación de Granada, a una estrategia común que permita aumentar la conectividad aérea del aeropuerto, cuyo nombre comparten ambas provincias».

Una propuesta que declinó Reyes incidiendo en la polémica al recriminar a Rodríguez la apertura del debate sobre el cambio de nombre «de manera artificial», ya que recordó que quien pone el nombre al aeropuerto es el Ministerio de Transportes, que no tiene ninguna intención de abordar el cambio de nombre del aeropuerto.

El presidente de la Diputación jiennense declinó la reunión bilateral y, a través de una carta, instó al presidente de la Diputación granadina a plantear las cuestiones sobre el aeropuerto en el foro de la Mesa integrada por ambas diputaciones, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, Aena, los ayuntamientos de Granada, Santa Fe y Chauchina así como la Federación provincial de Hostelería y Turismo y el propio aeropuerto.

Es por ello que pidió la convocatoria de la Mesa, para debatir aspectos políticos y técnicos «desde la lealtad y sin enfrentar territorios», una próxima cita a la que la Subdelegación ya está buscando fecha.