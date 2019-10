«Cada vez merece menos la pena ir a vendimiar a Francia, pero en Montejícar no hay oportunidades» Adelino y Mari Carmen el pasado mes de septiembre en la vendimia francesa. / IDEAL Adelino García, que lleva 22 vendimias a sus espaldas, acaba de volver de Cuers. Este año se fue con su mujer y su hijo MERCEDES NAVARRETE Granada Sábado, 5 octubre 2019, 01:38

A sus 55 años, Adelino García, vecino de Montejícar, lleva 22 vendiminas francesas a sus espaldas. La cuadrilla integrada por gente de su pueblo lleva años repitiendo con el mismo empresario al que llaman patrón «por costumbre», en el pueblo de Cuers, en la costa azul francesa y sus condiciones de alojamiento son «buenas» ya que, aunque no está obligado a hacerlo, el empresario les proporciona la vivienda. «En otros sitios la gente se tiene que pagar el alquiler, luz... nosotros no porque ya tenemos antigüedad. En cuanto al viaje, uno lo paga él y otro nosotros», explica Adelino, que ya está de vuelta en Montejícar.

«Cada vez merece menos la pena irse a la vendimia a Francia, se gana prácticamente como en España, pero es que en Montejícar no hay oportunidades», relata Adelino que ahora continuará echando jornales «donde salga» hasta que empiece la campaña de la aceituna. «Los jornales de Francia los necesitamos», dice.

El agricultor prefiere de hecho trabajar como temporero en Francia que en otras campañas agrícolas en territorio nacional. «En Francia la hora me sale a más de diez euros, aquí están pagando 45 euros por ocho horas y se tira de mano de obra inmigrante», apunta. El padre de Adelino también se desplazaba a trabajar a Francia y él hizo su primera vendimia con 17 años. Después probó en la hostelería, «pero volví porque me gusta el campo, aunque cada vez está más complicado», suspira. Este año en su cuadrilla iban Mari Carmen y su hijo de 22 años. Así, en familia, trabajar fuera de la tierra se ha hecho más llevadero. «Pero otros años me he tirado cuatro y cinco meses solo y eso es muy duro», dice.

Por eso, Adelino se enfada con los políticos, porque cree que no están centrados en generar oportunidades de empleo. «No se preocupan de los que nos tenemos que ir a trabajar fuera y de los jóvenes que sufren el paro», protesta. «Yo no me arrepiento de la vida que he llevado, a mi me gusta el campo pero quiero algo mejor para mi hijo», concluye.