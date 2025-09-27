Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas La búsqueda de la calidad lleva a la cadena líder de supermercados hasta empresas de la provincia como Jalsosa, Maeva, Navarro de Haro, Centro Sur o Cortijo Cuevas

Preguntar al jefe –así llaman en Mercadona a sus clientes– qué producto necesita y cómo lo quiere, escuchar sus demandas al detalle y buscar sin descanso hasta dar con quién es capaz de fabricarlo o producirlo mejor. Es la filosofía que sigue la cadena de supermercados líder de España para diseñar cada uno de los productos que componen el surtido que se ofrece en sus lineales con la garantía de excelencia, calidad y seguridad alimentaria por bandera. Una búsqueda exhaustiva de la calidad por toda España que también trae al gigante nacional de la distribución hasta Granada, donde la cadena realizó compras anuales que superaron los 190 millones de euros en 2024. La cifra se mantiene al alza y supone más de un 10% de crecimiento con respecto al año anterior.

Mercadona colabora con 30 empresas proveedoras de productos y más de 190 proveedores no comerciales y de servicio en la provincia de Granada. Una treintena de fabricantes o productores que se esfuerzan por saltar el listón de calidad y cumplir las exigencias que supone convertirse en proveedoras del líder nacional.

La apuesta de la compañía con la provincia se completa con sus 39 supermercados, 32 de ellos con el modelo de tienda eficiente que incluye la sección 'Listo para Comer'. La cadena ha creado 128 nuevos puestos de trabajo en el último ejercicio en Granada, donde cuenta ya con una plantilla de 2.520 personas.

Desde la compañía explican que mantienen una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en todas las zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, «con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local».

En el caso de Granada, Mercadona ha encontrado en la provincia productos de máxima calidad como el aceite de oliva en spray de Aceites Maeva, los espárragos verdes de la cooperativa Centro Sur de Huétor Tajar, las peras de Cortijo Cuevas, las sandias de Navarro de Haro producidas en o los jamones de Antonio Álvarez, de Trevélez. Todos, por su calidad, se han ganado a pulso un lugar en los lineales de los supermercados Mercadona.

Un espacio del que presumen, desde el año 2009, los granadinos Jalsolsa, que fabrican para Mercadona las esponjas jabonosas de un solo uso bajo la enseña Deliplus. Jalsosa es la empresa que inventó hace treinta años las esponjas con jabón de un solo uso y las introdujo en todos los hospitales de España. Fueron pioneros a nivel mundial en el desarrollo de estas esponjas impregnadas en fórmulas jabonosas que se activan con agua para generar espuma.

En su caso, explican que lograron ser proveedores de Mercadona porque son los únicos fabricantes de este producto que controlan todo el proceso desde el origen. En Pinos Puente, en una antigua azucarera del Camino de Fitena convertida en una moderna fábrica de más de 9.000 metros cuadrados, producen toda la materia prima, desde la fibra de la esponja hasta los geles, y emplean un 70% de material reciclado. «Así controlan que la calidad está desde el inicio de la cadena», explica la directora técnica Cristina Arrebola.

En Jalsolsa recuerdan que en 2009 Mercadona tocó a su puerta buscando la esponja jabonosa perfecta. «Nosotros producíamos esponjas de 100 gramos pero Mercadona, tras oír al 'jefe', quería que la suya se distinguiera del resto del mercado y fuera de más calidad», recuerda la directora comercial de Jalsolsa, Elena Lozano. Así, tras diseñaron a la carta un producto específico con un gramaje de 170 gramos e impregnada con el doble de jabón que una de sus esponjas normales. También el gel, con aroma de aceite de oliva, es exclusivo para la esponja naranja de Mercadona. La marca granadina comercializa 30 millones de esponjas anuales para Mercadona, el 7% de su producción total, y cuenta con una línea específica de fabricación de la esponja Deliplus en la que trabajan nueve profesionales.