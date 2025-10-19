El mensaje de apoyo de la Alhambra al Louvre

IDEAL Domingo, 19 de octubre 2025, 19:50 | Actualizado 20:01h. Comenta Compartir

París ha vivido hoy un domingo caótico con el asalto de unos encapuchados al Museo del Louvre, donde han robado al menos nueve piezas de la colección de Napoleón y la Emperatriz Eugenia de Montijo. Por el momento, la corona de la granadina ha sido la única joya que ha aparecido. Desde el Patronato de la Alhambra, el director, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha lanzado un mensaje de apoyo a esta institución en Francia:

«Hay momentos tristes y de dolor que quedan grabados indelebles en nuestra memoria. Como cuando vimos arder Notre Dame. «Si arde París, puede quemarse cualquiera», pensé. Y esta es la sensación que hemos tenido los responsables de museos en todo el mundo al ver las increíbles noticias que nos llegaban desde el Louvre de París. «Si esto ha pasado allí, también nos puede pasar a cualquiera». Pero este robo nos afecta a los soñadores y soñadoras de la Alhambra de forma especial: no es un misterio que venimos trabajando desde hace mas de un año con el Louvre en un hermoso proyecto que verá la luz en el 2027 («Inshallah»). Nuestros colegas del Louvre son también amigos y aliados, y por eso este atentado nos duele aun más.

Hoy es un día de dolor y estupor en la comunidad cultural global. Y mañana seguro va a ser un dia muy intenso y agitado para todos los responsables de museos y su seguridad. La Alhambra no será una excepción. Desde que tuve el honor de ser nombrado director de su Patronato, la seguridad ha sido nuestra prioridad. De las personas y del patrimonio. Como es lógico, no podemos dar detalles, pero desde el Patronato de la Alhambra y Generalife queremos que todos los granadinos estén tranquilos: tenemos un magnífico equipo de seguridad, capitaneado por una inquieta y rigurosa comisaria de policía, ni más ni menos, y unas sabias y ultra-diligentes responsables del museo que han dado su vida por él. Los sistemas de seguridad han experimentado una mejora cuántica con el nuevo contrato de seguridad y constantes mejoras en «hardware» y recursos humanos. Pero lo más importante es el indominable compromiso y amor de todos los soñadores y soñadoras de la Alhambra con su patrimonio. Y la promesa de no caer nunca en la complacencia o un falso sentido de inmunidad.

Finalmente, queremos mandar desde aquí, esta hermosa capital cultural europea, nuestro cariño, apoyo y ánimo a los amigos y aliados del Louvre. «Mes amies», nada mejor que una visita a la maravillosa ciudad de la Alhambra para olvidar las penas. Aquí os esperamos con los brazos abiertos y todo el sabor Granada».