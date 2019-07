Doce menores buscan con urgencia una familia de acogida en Granada Una madre de acogida cuenta su experiencia / Junta de Andalucía La Junta presenta la campaña 'Sé mi familia. Cuento contigo', con la que se espera conseguir una casa de acogida para doce niños de entre 7 y 12 años cuyas necesidades no pueden ser atendidas en los centros de acogida JOSE MENDOZA Miércoles, 10 julio 2019, 15:08

El delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Jesús Castillo García, ha presentado la campaña 'Sé mi familia. Cuento contigo', con la intención de ampliar el número de familias que colaboran con la Junta de Andalucía en la acogida de menores tutelados, aunque centrados en el objetivo prioritario de encontrar una familia para 12 menores cuyo caso presenta mayor urgencia. Junto a él, presentaron la iniciativa la presidenta de la Asociación Aldaima y dos madres de acogida, que, visiblemente emocionadas, contaron su experiencia dentro del programa.

Según el propio delegado, en Andalucía existen 3700 menores tutelados en Andalucía, de los cuales 600 se encuentran en la provincia de Granada, y sólo 221 se encuentran en un hogar de acogida. Por ello, esta iniciativa busca «enviar un SOS» a todos los granadinos, con la intención de sacar adelante a estos menores que «por distintas causas necesitan empezar a soñar con una familia». Respecto a la campaña, que se desarrollará en radio, prensa, televisión y en redes sociales, se contará con la colaboración de algunos famosos como Los Morancos, Manu Sánchez o la periodista Toñi Moreno.

Contra los miedos a los que pueden enfrentarse los padres, Castillo García ha recordado que «no es un proceso en el que estén solos», y ha asegurado que «existe un protocolo de acogida, acompañamiento y apoyo por parte de la Junta y de la Asociación Aldaima en todo momento». Las únicas características que el programa requiere de las familias que quieran acoger es «aceptación y compromiso».

Así lo ha explicado también Karima Elharchi Biro, presidenta de Aldaima: «Hay que acercarse a la piel de estos niños y preguntarse qué es lo que realmente necesitan. Qué tipo de personas buscamos para ellos. Y al respuesta es sencilla, son personas que quieran acompañar a estos niños durante su infancia. Una infancia que ha comenzado en la adversidad, que han partido en una situación de adversidad, pero que a partir de ahí, tenemos que ser capaces de ofrecerles el afecto y la seguridad que necesitan. Eso es lo que buscamos», ha asegurado.

«Lo único que necesitan es amor»

La presentación ha estado marcada por los emotivos relatos de dos madres de acogida, que no han podido contener las lágrimas al contar su experiencia. La primera de ellas, Eva Ureta, es trabajadora de la Junta de Andalucía, concretamente en este área, y no pudo evitar ser parte del programa: «Trabajo con menores y sé que un centro no es el mejor lugar para estos menores. Hay que trabajar con ellos desde un entorno más cercano, como una familia, para poder ayudarles».

Según su experiencia, cree que el principal medio de las familias de acogida potenciales es no ser suficiente, una idea que ha rechazado: «Es maravilloso poder ofrecer a una persona que lo necesita lo que tienes. No necesitas nada milagroso, sencillamente es lo que tenemos, y sólo con eso podemos ayudar a una persona a coger un camino positivo en su vida». Además, ha asegurado estar «muy apoyada y respaldada por la Junta y por la asociación ante cualquier duda, cualquier cosa, siempre me han asesorado. Yo, que soy familia monoparental, lo he agradecido».

La segunda experiencia fue la de Eva Lens Sanz, que junto a su marido acogió hace cuatro años a dos hermanas que hoy tienen entre 12 y 14 años. Unas chicas que tal y como ha relatado ella misma, «tienen su mochilita, sus problemas, además de los problemas que puedan tener los adolescentes, como es mi caso». Pero que a base de «amor, paciencia, seguridad, comprensión, respeto y escuchando se consigue prácticamente todo».

Por ello, ha querido animar a las familias a llamar, «aunque sea sólo para pedir información» , porque «no es tan difícil» y será una decisión de la cual se podrán beneficiar «muchos niños y muchas niñas que lo merecen», quienes «lo único que necesitan es amor».