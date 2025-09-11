La mejora de la Madrid-Sevilla atrasa el 'bypass' de Almodóvar

Hace un mes, durante un acto en Málaga, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que la finalización del 'bypass' de Almodóvar concluirían en 2026. ... El anuncio suponía un cambio sobre el plan previsto, que estimaba, como contó IDEAL esta primavera, que la infraestructura pudiera entrar en funcionamiento a finales de este año.

Durante aquella intervención, el responsable no ofreció más detalles sobre una obra clave para Granada al reducir los tiempos de viaje en los trayectos que conectan la capital nazarí con Sevilla. Tampoco lo hizo el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, pocos días después, cuando confirmó nuevamente el retraso de los trabajos durante el balance que ofreció sobre las actuaciones realizadas por el Ejecutivo en los últimos meses.

Fuentes de ADIF, sin embargo, han confirmado a IDEAL que el motivo del atraso está relacionado con las obras de mejora que se están llevando a cabo en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Andalucía. Desde la compañía mantienen que las obras de señalización y seguridad que se están ejecutando en el 'bypass' se están viendo «condicionadas» por los trabajos de renovación de la red.

Las mismas fuentes recuerdan que la actuación en Almodóvar se inició en 2019, antes de los trabajos de renovación de la conexión con Madrid. Ese, de acuerdo a lo expresado a este periódico, sería el motivo de la necesidad de «armonizar» ambas actuaciones que afectan a uno de los nodos clave en el sistema ferroviario del país.

Tres años de retraso

El 'bypass' es una de las obras más relevantes para la provincia. Se trata de un ramal de 1,7 kilómetros ubicado en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río cuyo fin es facilitar la conectividad entre Sevilla y otras capitales andaluzas, como Granada, Málaga o Almería, al evitar que los trenes tengan que pasar obligatoriamente por la estación de Córdoba. De esta manera, cuando entre en funcionamiento, se reducirán los tiempos de viaje entre estas ciudades.

Los trabajos, a priori de escasa complejidad, se han visto afectados por continuos retrasos hasta el punto de que la puesta en marcha de la infraestructura acumula tres años de atraso.

Adjudicadas las obras en 2019 por ADIF, el plazo de ejecución previsto inicialmente era de 26 meses. Diversas vicisitudes administrativas afectaron directamente al avance de las actuaciones de construcción de la plataforma y las vías. También padecieron problemas los trabajos de electrificación, lo que terminó por condicionar la fecha de final de la obra.

En abril de este año, de acuerdo a lo señalado por ADIF, la obra se encontraba prácticamente finalizada, aunque aún debían concluirse las pruebas que son habituales al llevar a cabo proyectos de esta envergadura. La previsión, como trasladó entonces la administradora, era que pudiera entrar en servicio «antes de final de año». El condicionante de los trabajos de mejora que se están efectuando en la línea Madrid-Sevilla, sin embargo, han terminado por posponer una vez más la habilitación de la infraestructura.