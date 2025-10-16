El mejor cocido madrileño en Granada está en La Zubia

IDEAL Jueves, 16 de octubre 2025, 18:08 Compartir

El cocido madrileño es más que un simple plato; es un símbolo que representa la identidad y la historia de Madrid. Este guiso, tradicionalmente humilde, ha sabido elevarse a la categoría de culto gracias a su sabor y su historia. En La Zubia, muchos consideran que se elabora uno de los mejores cocidos madrileños de Granada, y no es una exageración. La receta, elaborada con cariño y los mejores ingredientes, es un claro ejemplo de cómo el tiempo y la dedicación pueden transformar un platillo común en una obra maestra gastronómica.

Este otoño todos los viernes, La Chulapa presenta su especialidad: «Cocidito madrileño en tres golpes», una experiencia culinaria que deleitará a los paladares más exigentes. Si aún no ha tenido la oportunidad de disfrutar de esta delicia, no puede dejar pasar la ocasión. En Oferplan Granada de IDEAL ya puedes reservar tu mesa para los viernes a un precio exlcusivo. Disfruta de Granada en otoño con este magnífico gastroplan.

En La Chulapa, se inicia con un primer vuelco que no decepcionará: una deliciosa sopa de fideos que calienta el alma en los días fríos de invierno. El segundo vuelco se compone de garbanzos, patatas y verduras frescas, una combinación que resalta la esencia del cocido. Finalmente, el tercer vuelco o «vuelco de las viandas» ofrece carnes de primerísima calidad que dejan a los comensales satisfechos y con ganas de más.

Además de la excepcional comida, el equipo de sala se destaca por servir algunas de las cervezas mejor tiradas de toda la provincia. La bodega, meticulosamente construida por Ángel Vargas, está llena de sorpresas, ofreciendo una variedad que deleitará a cualquier amante del vino.

La Chulapa no solo es un lugar para comer, es un viaje a través de los sabores de Madrid, donde la tradición se fusiona con la innovación en cada plato. ¡No olvide votar a Rocío Valdivia como Maestra Culinaria y disfrutar de una experiencia única en la cocina madrileña!