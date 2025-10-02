Los médicos de Granada irán a la huelga este viernes para exigir que se regulen sus condiciones laborales

Los médicos de la provincia de Granada irán mañana a la huelga para reclamar al Gobierno de España un Estatuto Marco propio. Se trata de ... una demanda que llevan tiempo reivindicando, pero el único desenlace de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad parece, por el momento, colgar las batas.

La falta de regulación de la jornada y de las condiciones laborales es uno de los factores principales que empujará a miles de profesionales granadinos a abandonar centros de salud y hospitales este viernes. Piden que se modifiquen los días de guardia y se reduzcan a 12 horas consecutivas como máximo.

En este contexto, mañana tendrá lugar la segunda huelga convocada a nivel nacional por esta causa, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y por el Sindicato Médico Andaluz. Los paros empezarán a medianoche en todo el territorio y la protesta, en el caso de Granada, será frente a la Subdelegación del Gobierno.

La concentración cuenta, además, con el respaldo del Colegio Oficial de Médicos de Granada. «La profesión médica necesita un estatuto propio, como tienen jueces y fiscales, dadas las especiales características en cuanto a formación, especialización y grado de responsabilidad de nuestra profesión», ha expresado la Junta directiva en un comunicado.

El Colegio que representa a todos los médicos granadinos ha dejado clara su postura: «Las decisiones que se tomen ahora definirán no sólo cómo trabajaremos en un futuro; sino incluso cómo nos formaremos y seremos reconocidos en los años venideros y quizá en décadas, lo que también afectará a las futuras generaciones de médicas y médicos».