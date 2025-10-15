Mediamarkt busca en Granada trabajadores jóvenes sin experiencia laboral La multinacional dedicada a la venta de productos de electrónica ofrece contratos para la campaña de BlackFriday y Navidad

C. L. Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:15

Nueva oferta laboral en Granada. Se trata de contratos a tiempo parcial con motivo de las próximas campañas de BlackFriday y Navidad. Los puestos de trabajo estarían orientados a personas jóvenes, ya que la empresa no precisa que los candidados necesiten experiencia laboral. Lo que sí señala es que quiere incorporar a personas recién graduadas en sus estudios.

Estas vacantes de trabajo son para la incorportación en su tienda del centro comercial Nevada, en Armilla, Granada. Los interesados al puesto, que finalmente sean elegidos, tendrán un contrato a 20 horas durante las campañas de BlackFriday y Navidad. El departamento en el que se desarrollarán las funciones será en el de tienda.

«En MediaMarkt, el equipo humano es clave para conducir con éxito el proceso de transformación en el que está inmersa la compañía. Estamos buscando personas apasionadas por la tecnología y que quieran dejar huella. Buscamos personas como tú», señala la empresa alemana en su página web.

Los interesados en optar a este nuevo puesto de trabajo en Granada podrán dejar su solicitud de trabajo en la página web del grupo, https://careers.mediamarktsaturn.com/. Además, hay vacantes en otros sitios de Andalucía y el resto de España.

La empresa multinacional alemana tiene en España más de 100 tiendas con alrededor de 7.000 trabajadores en su plantilla.