Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios El joven le pidió un bizum a David Broncano para comprarse el vehículo

En la historia del motor de este país, hay vehículos que han pasado a ser un icono y emblema de la cultura pop, uno de ellos, la C15. Un modelo que se hizo viral hace unas semanas en pleno prime time. Así, el pasado 7 de octubre, Mario, un joven granadino, del barrio de la Chana, asistió como público a 'La Revuelta', el programa de prime time de RTVE y acabó sentado en el bidé del teatro. Desde allí, sin vergüenza, le pidió a David Broncano un bizum para ayudarle a comprarse la mítica furgoneta Citroën C15. Un clásico que se hizo muy famoso desde mediados de los 80 hasta principios de los 2000 por su versatilidad, perfecta para el trabajo rural y urbano, resistente y con mucha capacidad de carga. El joven admitió que le gustaba mucho este modelo y quería comprarse una «para frontear por el barrio».

Entre risas, Grison, colaborador del programa, mencionó un anuncio que vendía la furgoneta en Milanuncios por 2.700€. Y, a partir de ahí, manos a la obra. Milanuncios, la app con más experiencia de la segunda mano, se puso en contacto con Mario, Grison, y cumplieron el sueño del granadino con el lanzamiento de su última campaña: 'Operación C15'.

Con la participación de ambos, Milanuncios ha hecho entrega -junto a Grison-, de la ansiada C15 de Mario. A través de un vídeo, el famoso beatboxer busca al joven por las calles de Madrid subido a una grúa que carga la furgoneta. «¿Habéis visto a Mario?», pregunta a los curiosos, recorriendo las calles, y circulando por la capital con la furgoneta a remolque… Hasta que, finalmente encuentra a Mario y le entrega una botella de aceite de girasol, mientras admite que «te dije que la podías encontrar en Milanuncios… pero Milanuncios la ha encontrado para ti».

La C15, un modelo icono de la cultura popular

Con esta campaña lanzada en redes sociales, Milanuncios, junto a Grison, muestran cómo la segunda mano está continuamente presente en el día a día. Más aún en artículos de este tipo, tesoros de hace años que todavía despiertan interés y gracias a la colaboración y la compraventa de segunda mano, es posible seguir haciéndose con ellos. De hecho, tras esta aparición en el programa, las búsquedas de la furgoneta se dispararon en un 183% en Milanuncios.

La plataforma, de hecho, cuenta con más de 14,4 millones de anuncios, y el pasado año, según los datos de la Radiografía de la Segunda Mano de 2024 -informe de Milanuncios que analiza las categorías de producto más populares de segunda mano en España-, 'Motor' fue la categoría en la que más anuncios se publicaron el pasado año, con más de 1,2 millones y también la que más búsquedas recibió, donde, más allá de automóviles de segunda mano, también creció el interés por vehículos como 'motos de carretera', 'tractores' y 'furgonetas'. La Citroën C15, de la cual, durante sus 21 años de producción, se fabricaron más de 1,18 millones de unidades, cuenta con un precio medio de 2.200€ en la segunda mano de Milanuncios (aunque hay unidades que oscilan entre los 600€ y 4.500€).