Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pilar Aranda, junto a uno de los letreros de biblioteca en el PTS. JORGE PASTOR

Verasno con otras gafas

Pilar Aranda | Ex rectora y comisaria de Granada 2031

«Mi marido dice que soy patológicamente sociable»

Aranda, que se confiesa disfrutona, recuerda con añoranza aquellos veranos de chanclas y cañaverales en Torrenueva: «Siempre estábamos en la calle». Mañana recibirá el Premio Sirenita en Motril

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:29

Pilar Aranda es una personalidad, un personaje y sobre todo una buena persona. Una personalidad porque ha sido la primera mujer rectora en los quinientos ... años de historia de la Universidad de Granada y porque hoy día es uno de los tres comisarios de la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural. Personaje porque, como bien dice su compañero de viaje, Enrique Moratalla, es «patológicamente sociable». Y buena persona por su compromiso con una sociedad más justa y más igualitaria, lo que ha valido, entre otros reconocimientos, el Premio Sirenita que recibirá mañana en Motril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  7. 7 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  8. 8

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  9. 9

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  10. 10 El mágico momento de India Martínez durante su concierto en Granada: «Nos emocionó a todos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Mi marido dice que soy patológicamente sociable»

«Mi marido dice que soy patológicamente sociable»