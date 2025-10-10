Maracena reordenará una zona urbana con un nuevo Mercadona y un parque de 3.000 metros

El Ayuntamiento de Maracena transformará un descampado en una nueva zona de desarrollo que permitirá la llegada de vecinos y de un gran negocio. Estos ... cambios urbanísticos modernizarán el barrio que colinda con Granada por la Avenida de Andalucía.

Todo ha llevado su tiempo. El Consistorio maracenero ha tramitado durante años una innovación urbanística para cambiarle el uso al suelo y poder ampliar el supermercado que se encuentra en esta zona del Camino de la Torrecilla.

El alcalde de Maracena, Carlos Porcel, se encuentra satisfecho con esta tramitación urbanística que transformará por completo una extensión de casi 13.500 metros cuadrados.

Lo que conllevará este cambio es la modernización por completo del Mercadona –el único que hay en la localidad–, un negocio con bastantes años, que todavía no reúne todas las innovaciones de otras tiendas más modernas como el 'listo para comer'. El establecimiento comercial pasará a tener 7.000 metros cuadrados y contará con un parking en superficie de gran capacidad.

Porcel manifiesta que de un solar degradado se creará así un lugar que generará empleo y colaborará con el desarrollo del municipio.

En esta pastilla tendrá cabida este gran Mercadona y además, un parque de 3.000 metros cuadrados. Una zona verde de expansión con espacio para que se convierta en un lugar de ocio fundamental para las familias de Maracena.

Antes de construir el nuevo Mercadona se urbanizará la zona con un nuevo vial que atravesará el solar y comunicará el camino de la Torrecilla con las inmediaciones del Camino de Enmedio. En esta urbanización se preparará el espacio para el supermercado y también para la promoción de viviendas.

VPO en el municipio

«Estamos ilusionados porque hacía muchos años que no se construían VPO en el municipio», indicó el alcalde, Carlos Porcel, que avanza que se liberará más suelo para la promoción de este tipo de viviendas, mediante la gestión del propio Ayuntamiento.

En el espacio del camino de la Torrecilla se construirán viviendas. Serán 26 libres en 2.600 metros cuadrados y once VPO en 1.100 metros cuadrados. Estos nuevos pisos crearán opciones para los nuevos vecinos que esperan oportunidades para vivir en Maracena.

El alcalde de Maracena explica que una vez terminada la tramitación, se procederá a la urbanización de la zona, algo que llevará dos o tres meses. Después llegará el nuevo establecimiento y la promoción de viviendas para revitalizar esta parte del pueblo.

En este barrio se pasará de un Mercadona antiguo a uno novedoso y de un solar baldío a un grupo de viviendas junto a un gran parque, que se convertirá en una de las zonas de expansión claves del municipio maracenero.