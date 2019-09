Dos luchas sociales colapsan el Centro

Dos luchas sociales han colapsado el Centro de Granada este viernes a lo largo de la tarde noche. Primer, la protesta organizada por 'Friday for future' ha alertado de la necesidad de luchar contra el cambio climático y más tarde las asociaciones feministas han tomado las calles para exigir seguridad «al volver a casa». En total, unas 1.500 personas han recorrido el Centro de la ciudad.

Movilización feminista

A causa del incremento de las agresiones sexuales vividas en estos meses de verano, las asociaciones feministas granadinas, junto con 60 ciudades españolas e incluso a nivel internacional -segun han asegurado desde el movimiento feminista de Granada-, se han echado a la calle para reivindicar la falta de protección que sufren las mujeres. Lo han hecho a las 21.30, cuando las farolas de la ciudad ya se habían encendido porque, entienden, «la noche tiene que ser violeta«. Desde la plaza del Carmen, han partido más 500 personas, en su mayoría mujeres aunque también han estado apoyadas por asociaciones de hombres por la igualdad. »No es no, lo demás es violación«, »Mí cuerpo es mío, no se toca« o »Aquí estamos, nosotras no violamos«, son algunos de los lemas que se han escuchado por el centro de Granada en la marcha violeta que ha secundado el llamamiento »feminista de emergencia« emitido desde las asociaciones feministas de Alicante.

«Hemos querido cambiar el recorrido que hacemos habitualmente para pasar por la calle Pedro Antonio de Alarcón, lugar en el que se encuentra el ocio nocturno para que los bares y discotecas se sensibilicen con este movimiento«, ha dicho Lucía, portavoz de la asociación feminista granadina. La plataforma 25 de noviembre, Café Feminista de Granada, Asociación de mujeres de Armilla, 'Las 13 Rosas', asociación La Volaera contra la violencia machista, Juventudes Comunistas, la coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público pensionista y varios grupos ecologistas -grupo que ha marchado por Granada horas antes-, también han querido unirse a esta causa.

El recorrido de la manifestación termina en la plaza Albert Einstein donde se leerá un manifiesto en defensa de la seguridad «al volver a casa» de las mujeres.

Cambio climático

Cerca de cinco centenas de personas se han congregado junto a los comedores universitarios de la Universidad de Granada para protestar contra el cambio climático. El evento ecologista ha caminado las calles de la capital en dirección al Ayuntamiento, y han pedido un giro radical en el sistema de consumo al grito de 'Rebelión o extinción', 'Si no hacemos nada, adiós Sierra Nevada' o 'El aire de Granada es irrespirable'.

«Es un movimiento contra la falta de acción por parte de los políticos, las empresas y los medios de comunicación», ha asegurado uno de los portavoces del movimiento 'Fridays for future'. «Somos un movimiento único en la historia de la humanidad, buscamos salvar el planeta de nosotros mismos. Para ello, necesitamos medidas concretas y reales porn parte de nuestros líderes. Medidas visibles», ha aseverado.

Galería. Medio millar de granadinos se unen a la protesta contra el cambio climático. / RAMÓN L. PÉREZ

El orden de la manifestación ha estado señalado según «el papel que juega cada persona, por eso, los más jóvenes, los niños y niñas, deben ir delante y ser la cara visible de todo esto. Por otro lado, los sindicatos y partidos que nos apoyan deben ir detrás, porque aquí, lo importante no son los colores o las banderas, lo importante es la lucha», ha afirmado otra de las organizadoras, aunque ha resaltado que en la lucha por salvar el planeta, todos tienen voz.

Esta lucha es parte de la huelga contra el cambio climático iniciada el año pasado por Greta Thunberg en Suecia. La acción ecologista de la joven se ha convertido en un evento de repercusión mundial. «En Alemania se están manifestando millón y medio de personas. En España casi un millón. La gente ha hablado, ahora lentoca a los políticos», ha concluido el activista líder de la convocatoria nazarí.

La manifestación, que se ha resuelto sin incidentes, ha contado con la participación de grupos como Amnistía Internacional, Pensiones Justas, el grupo ecologista WWF y Extinction Revolution, este último ha contado con una gran participación de la comunidad extranjera perteneciente al norte de Europa y residente en Granada, quienes han dejado claro que no es una cuestión de nacionalidad. «Da igual tu lugar de nacimiento, el planeta es el mismo aquí, que en Holanda. El planeta está contaminado aquí y allí. Y tenemos que actuar, aquí, allí y en todos los rincones«, ha recalcado una de las activistas del movimiento, Greta, quien también ha asegurado estar orgullosa de compartir nombre con la iniciadora del movimiento.

Una vez en la Plaza del Carmen, los manifestantes se han sentado frente a la puerta del ayuntamiento. Allí, el micrófono principal ha dado voz al manifiesto de la convocatoria, leído por distintos participantes, pero también le ha dado voz a todos los niños que han querido enviar un mensaje a la multitud que solicita un modelo social sostenible para el planeta, para lo que seguirán protestando todos los viernes.