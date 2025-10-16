Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tienda de Mando en el centro comercial Nevada Shopping de Armilla

Mango busca trabajadores para la inminente apertura de su nueva tienda en el Nevada

La marca de moda estrena local de productos para el hogar en el centro comercial de Armilla

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:40

Comenta

La cadena de moda española Mango sigue ampliando su oferta en Granada. Ante la inminente apertura de su nuevo espacio de hogar en el centro comercial Nevada Shopping, en la planta baja, enfrente de H&M y de Jugettos, busca personal para trabajar.

Concretamente busca una visual merchandiser. Sus principales tareas deben ser:

-Coordinar los esfuerzos de comercialización visual para productos de moda, incluyendo ropa, accesorios y calzado.

-Crear originales diseños de presentación y/o rediseños sobre presentaciones existentes para atraer al mercado objetivo.

-Supervisar la implementación de los diseños visuales en las tiendas, asegurando que se sigan las directrices establecidas.

-Colaborar con el equipo de ventas y marketing para alinear las estrategias de visual merchandising con las campañas promocionales y objetivos de ventas.

Para ello piden experiencia previa en comercialización visual en el sector de la moda, preferiblemente en ropa, accesorios y calzado; o sector de la decoración de hogar; formación universitaria en diseño de moda, diseño gráfico, marketing visual, diseño de interiores o un campo relacionado; experiencia en el diseño y montaje de escaparates y estanterías de exhibición para líneas de ropa de temporada; conocimiento en la creación y rediseño de presentaciones visuales para atraer al mercado objetivo; tener 3 años de experiencia en roles similares, idealmente en entornos de retail o moda o decoración de hogar.

Entre los beneficios con los que contará, tendrá un 35% de descuento en todas nuestras líneas y un aquete de retribución flexible con ventajas fiscales: seguro médico, formación y programa de guardería.

También se busca un/a store manager, que se encargará de:

-Administrar la operación diaria de la tienda, incluyendo contabilidad, presupuesto, contratación, disciplina y programación de empleados.

-Supervisar el inventario, la promoción de ventas y el mantenimiento de la apariencia de la tienda.

-Implementar la comercialización, administración financiera y supervisión del personal de ventas.

-Asegurar la ejecución de todas las políticas de la organización para lograr las ventas proyectadas y los objetivos de ganancias.

-Asesorar y dirigir la gestión del departamento para resolver problemas operativos y mejorar el rendimiento y las condiciones del departamento.

Para este puesto se pide experiencia previa de 3 a 5 años en gestión de tiendas o roles similares, formación universitaria en administración de empresas, comercio o áreas relacionadas, conocimiento avanzado en contabilidad y presupuestos, experiencia en supervisión y gestión de personal y experiencia en implementación de estrategias de comercialización y administración financiera a nivel de tienda

A estos dos puestos para la nueva tienda de hogar, Mango busca refuerzo en sus otras dos tiendas de la marca en el Nevada. Para ello, ofrece un avacante como Floor Manager para nuestra tienda multilínea.

Sus responsabilidades:

-Administrar la operación diaria de la tienda, incluyendo contabilidad, presupuesto, contratación, disciplina y programación de empleados.

-Supervisar el inventario, la promoción de ventas y el mantenimiento de la apariencia de la tienda.

-Implementar la comercialización y la administración financiera bajo la dirección de la región y/o administración de tienda del distrito.

-Proporcionar instrucciones para la cogestión de la tienda y la gestión de departamentos, asegurando la ejecución de todas las políticas de la organización.

-Asesorar y dirigir la gestión del departamento para resolver problemas operativos y mejorar el rendimiento y las condiciones del departamento

Se necesita experiencia previa en la administración de operaciones diarias de una tienda, incluyendo contabilidad, presupuesto, contratación y programación de empleados; experiencia en la implementación de estrategias de comercialización y administración financiera a nivel de tienda; experiencia en la supervisión y dirección del personal de ventas y la gestión de departamentos; formación universitaria en áreas relacionadas con la administración, gestión de negocios o similar; experiencia en la ejecución de políticas organizacionales para alcanzar objetivos de ventas y ganancias en el entorno de una tienda.

Por último, para la tienda de Mango Teen, dedicada a los adolescentes, se busca un/a assistant store manager. Sus tareas serán:

-Administrar la operación diaria de la tienda, incluyendo contabilidad, presupuesto, contratación, disciplina y programación de empleados.

-Supervisar el inventario, la promoción de ventas y el mantenimiento de la apariencia de la tienda.

-Implementar la comercialización y la administración financiera bajo la dirección de la región y/o administración de tienda del distrito.

-Proporcionar instrucciones para la cogestión de la tienda y la gestión de departamentos, asegurando la ejecución de todas las políticas de la organización.

-Asesorar y dirigir la gestión del departamento para resolver problemas operativos y mejorar el rendimiento y las condiciones del departamento

