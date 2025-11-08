Malahermosa: donde la comida va de fiesta y tú también

En la incansable —y, no nos engañemos, muy agradecida— misión de quienes viven para comer y no al revés, siempre llega ese momento del año ... en el que toca señalar con el dedo los sitios que lo están petando en Granada. Los lugares que salen en todas las conversaciones, en todos los stories y en todas esas listas de «restaurantes que tienes que probar ya o quedarás fuera de toda conversación».

Esta vez, la spotlight cae sobre Malahermosa, uno de los templos más cool de la ciudad. Un restaurante que lleva tiempo demostrando que lo suyo no es flor de un día ni hype pasajero: lo llaman all day dining, pero podríamos llamarlo «aquí se viene a comer bien y a pasarlo mejor». Y como ellos son de celebrar por todo lo alto, han decidido cerrar el año por la puerta grande con un menú edición limitada antes de los fastos navideños que solo se puede conseguir en Oferplan Granada de IDEAL.

El menú (o cómo enamorarnos en 4 movimientos) propone comenzar con el guacamole casero con su toque de cilantro, lima y tomate, acompañado de totopos y el croissant de ternera estofada con miel, mostaza y queso ahumado. Un arroz Thai a elegir: con lagarto ibérico y cacahuete o con langostinos y toque de kimchi. Ambos: wok, vapor, sabor y palillos (reales o imaginarios). Y para terminar, se abre la veda del dulce donde se permite escoger al comensal entre el brownie blanco y pistacho, el volcán de chocolate con galleta Lotus, la tarta de queso o un cremoso de limón

Pero… ¿Por qué tanto revuelo? Porque Malahermosa lleva desde 2018 haciendo algo muy claro: divertirse en la cocina y conseguir que tú también lo hagas. Ellos lo llaman gastronomía canalla. Hay barra para tapear sin prisa, salón para disfrutar, música que acompaña y una decoración entre atrevida, coqueta y «vamos a hacernos una foto aquí porque queda ideal».

Sus arroces ya son algo así como religión (el de carrillera servido en lata es casi de otor mundo) y sus carnes braseadas tienen fans que las defenderían más que a su propio club de fútbol. Pero lo dicho: lo que más aclama el pueblo es el croissant de ternera estofada. Si Granada tuviera Walk of Fame, este cruasán tendría su estrella.