El mágico momento de India Martínez durante su concierto en Granada: «Nos emocionó a todos» El municipio metropolitano de Santa Fe fue el escenario el pasado 22 de agosto del concierto de la artista cordobesa

Alberto Flores Granada Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:35

El pasado viernes 22 de agosto, como antesala perfecta para las Fiestas de San Agustín de 2025, Santa Fe celebró uno de los conciertos más esperados de todo el verano en la provincia de Granada: la actuación musical de la cantante cordobesa India Martínez en el antiguo campo de fútbol del municipio metropolitano.

Una cita que sirvió como preludio perfecto para las fiestas patronales en honor de San Agustín que se celebran esta semana en Santa Fe y que supuso el único concierto de India Martínez en la provincia de Granada.

El concierto comenzó a las 23:00 horas en un recinto en el que prácticamente no cabía un alma más. Los asistentes pudieron disfrutar del repertorio de India durante buena parte de la noche, repasando desde sus temas más actuales hasta sus grandes éxitos.

Sin embargo, uno de los momentos más mágicos de la noche fue totalmente inesperado para la mayoría. Y es que, a mitad del concierto la artista de Córdoba sorprendió a todos al cantar la canción '90 minutos' junto a la cantante granadina Estela Trujillo. Unos minutos de máxima emoción que dejaron a todos los asistentes con la boca abierta.

Desde el Ayuntamiento de Pinos Puente, localidad de la que es Estela Trujillo, ha compartido recientemente un vídeo en el que se puede ver a la granadina junto a India Martínez durante el concierto cantando la canción.

Un vídeo que acompañan con el siguiente mensaje: «Nuestra artista local Estela Trujillo vivió este fin de semana un momento inolvidable al cantar junto a India Martínez en Santa Fe. Una actuación que nos emocionó a todos los que la hemos visto crecer desde sus inicios y que demuestra, una vez más, su talento, fuerza y presencia sobre el escenario. ¡Qué orgullo para tu municipio verte cumplir sueños y triunfar así, Estela!».