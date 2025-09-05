Las mafias extranjeras ganan terreno a los clanes de la 'maría en Granada

La última memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada ayer y relativa a la actividad del ministerio público en 2024, advierte de un «cambio ... de paradigma en Granada». Las mafias internacionales ganan terreno a los clanes familiares de la marihuana.

Hasta la fecha, el tradicional cultivo indoor de marihuana se venía realizando por clanes familiares de origen granadino que producían y vendían la sustancia, pero ahora «están siendo sustituidos por organizaciones extranjeras».

Mafias albanesas, lituanas y holandesas han entrado con más fuerza en este mercado, lo que « se refleja en un crecimiento en la intervención de armas utilizadas para la protección de las plantaciones».

Las mafias dedicadas al tráfico de marihuana se proveen de armamento para defenderse y/o realizar 'vuelcos', es decir, robos a otros clanes. Muchos de los arsenales incautados por la Guardia Civil han llegado a usarse incluso en la guerra de los Balcanes.

De acuerdo con el Ministerio Fiscal, tanto las Fiscalías de Almería y Granada siguen refiriendo el incremento y extensión del cultivo indoor de la marihuana. Es destacable el crecimiento de un 20,07% de las diligencias por delitos de tráfico de droga en Granada ya que el número de diligencias, que se acerca a las 1.000, era ya muy alto en 2023.

Para la Fiscalía General del Estado, Andalucía sigue siendo una de las Comunidades Autónomas más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y desde el punto de vista de visibilidad es, «sin duda, la comunidad más señalada debido al espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas». «Hace notorio a la ciudadanía un fenómeno como el tráfico de drogas que, por su esencia, suele estar oculto y trata ordinariamente de pasar desapercibido», apunta el balance del Ministerio Fiscal.

«La exhibición constante y la provocación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan los narcotraficantes con el uso a plena luz del día de estas embarcaciones de alta velocidad que son, además, género prohibido, en un desafío abierto al Estado que requiere una respuesta firme y adecuada», remacha.

En Granada se da la circunstacia además de que año a año crecen las incautaciones de hachís. En 2024 se intervinieron 13.400 kilos, un 53% más que en 2023, según la estadística anual de Drogas 2024, publicada recientemente por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Otro de los aspectos que toca la memoria es la situación de las Unidades de Valoración Forense Integral, que un año más presentan notables diferencias territoriales en cuanto a implementación y dotación se refiere, lo que condiciona su funcionamiento y efectividad y compromete seriamente la protección de las víctimas. En Granada, la lacra es la falta de personal.

Abandono de menores

Por otra parte, preocupa la situación de los menores migrantes. Fiscalía explica que las fiscales delegadas de Granada, Castellón y Ourense han asegurado que se está viendo el abandono de menores migrantes (principalmente de origen marroquí) a las puertas de las Comisarías, puestos de la Guardia Civil o Centros de protección de menores, manifestando encontrarse en situación de desamparo con el fin de que las instituciones españolas asuman su tutela, protección y desarrollo personal y educativo.

Por último, en relación al acoso escolar, valorado por primera vez en este ejercicio estadísticamente, con un total de 1.196 casos en toda España, el hecho de que los problemas de salud mental de los menores subyacen en muchos de los supuestos, bien como causa o consecuencia de la infracción, tal y como destaca la fiscalía granadina.