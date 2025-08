Mafias albanesas se asientan en Granada y exportan marihuana de alta calidad por toda Europa

Vas caminando por las encantadoras calles de Ámsterdam y accedes a un 'coffe shop'. Ojeas el muestrario -mientras ríes con tus amigos por los singulares ... ofrecimientos de la ciudad holandesa- y algo te llama la atención. Te frotas los ojos. ¿Es real? Sí que lo es. 'Marihuana con denominación de origen Granada'. Ni Andalucía, ni España. Granada. La provincia lleva años siendo una de las principales exportadoras de esta droga a Europa. Sin embargo, las tendencias de cultivo han variado. A los productores autóctonos hay que sumarles ahora las mafias, sobre todo albanesas, que se han asentado en el territorio nazarí. Las autoridades muestran su preocupación por los posibles conflictos entre los grupos de traficantes -con los 'vuelcos' (robos) de mercancía entre sí- y el auge de la delincuencia que trae aparejado.

Según la Estadística Anual de Drogas 2024, publicada recientemente por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Granada está a la cabeza de España en número de incautaciones de plantas de marihuana. Representa prácticamente la mitad de esta droga confiscada en Andalucía y un 22% de la que se requisa a nivel nacional. El año pasado, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (Agencia Tributaria) decomisaron más de 229.000 plantas, cifra superior a la de Barcelona, por ejemplo, una provincia con una población bastante superior.

Granada es un paraíso para los cultivadores de marihuana y lo cierto es que no hay una explicación clara de por qué. IDEAL ha analizado la situación actual con fuentes policiales relacionadas con la investigación de estos temas, y coinciden en que ni siquiera ellos han encontrado las razones. «Poner un interior (una plantación en una vivienda) cuesta lo mismo aquí, en Madrid o Valencia, pero se decantan por Granada. No sabemos si es por el clima, el agua o algún otro factor, pero después de años no lo entendemos», insisten.

En cualquier caso, en la provincia conviven dos grupos de cultivadores de marihuana. Por un lado, los autóctonos, que cuentan con interiores en viviendas. Un cultivo, por pequeño que sea, reporta beneficios mínimos de 4.000 a 6.000 euros. Estos delincuentes se concentran mayoritariamente en el distrito Norte de la ciudad, donde las operaciones policiales son numerosas, de 130 a 180 por año, muy por encima de territorios más amplios, como Sevilla. «Nos llaman de otras jefaturas para preguntarnos cómo lo hacemos. Tenemos un protocolo establecido y muchas facilidades por parte de los jueces, que se muestran colaboradores porque entienden la problemática a la que todas las instituciones nos enfrentamos por este tema», revelan fuentes de la Policía Nacional. Los agentes realizan también registros en domicilios del Zaidín o la Chana, aunque en el 90% de los casos lo hacen en Norte.

Por otro lado, en el territorio se han asentado mafias, principalmente de albaneses, que controlan toda la cadena de producción de principio a fin. «Antes contrataban a ciudadanos locales para que cultivaran, pero ahora lo hacen ellos mismos, se quitan intermediarios y se llevan todas las ganancias. Tienen sus propios compradores, destinos europeos donde colocar la droga. El 80% de lo que se produce en Granada se va al extranjero, es imposible consumir aquí todo lo que se genera», apostillan las autoridades.

Al principio eran detectados en poblaciones limítrofes, pero ya se están acercando a Granada capital, con los consecuentes problemas que acarrea la lucha por dominar el territorio. «Nos preocupan los vuelcos de droga y el auge de la delincuencia por los enfrentamientos entre organizaciones criminales», admiten las fuentes policiales consultadas. Si estos conflictos son históricos entre los que tratan de controlar los diferentes barrios del distrito Norte, introducir grupos extranjeros en la ecuación puede complicar la situación. Asimismo, estas mafias suelen estar más armadas y son más impredecibles. «Entramos siempre a los registros con grupos especiales, no sabemos qué nos vamos a encontrar», añaden.

Marihuana 'deluxe'

Por otro lado, mientras la cocaína ha visto reducido su precio a la mitad en los últimos años, la marihuana se mantiene estable. En cuanto a la calidad, se ha visto mejorada gracias a las novedosas técnicas que aplican los delincuentes, que logran que la denominación de origen de Granada sea sinónimo de marihuana 'deluxe'. Las autoridades señalan que las semillas están más modificadas, con un aumento del nivel de THC -principal compuesto psicoactivo que se encuentra en las plantas de cannabis-, que si antes no superaba el 20%, ahora ya está por encima. «Si antes sacaban tres cosechas al año, ahora ya son cuatro o cinco. Los medios técnicos también han mejorado, utilizan focos de bajo consumo, mejores filtros y aires acondicionados. Se adaptan a los nuevos tiempos», apostillan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.