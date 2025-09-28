Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los peregrinos llegan a la Basílica a las seis de la mañana para la primera misa M. D. Martínez

Madrugada de adorno al paso de la Patrona con nardos, granadas y flores

El exorno floral de la Virgen es un homenaje al Jubileo de la Esperanza y los Pontífices Francisco y León XIV

María Dolores Martínez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:30

A las cinco de la madrugada de este domingo los floristas Javier Guerrero y Jesús Lizana, de Las Gabias, finalizaban todo el arreglo floral del ... paso de la Virgen tras una intensa noche de trabajo que comenzaba sobre las nueve y media. Las tonalidades de todos los exornos son un guiño a los colores blanco y amarillo de la bandera pontificia de la Ciudad del Vaticano. Con ello se ha querido conmemorar el Año Santo y el Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco hasta el próximo mes de enero, rendir homenaje al desaparecido pontífice y celebrar la sucesión que representa el Papa León XIV.

