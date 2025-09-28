Madrugada de adorno al paso de la Patrona con nardos, granadas y flores

A las cinco de la madrugada de este domingo los floristas Javier Guerrero y Jesús Lizana, de Las Gabias, finalizaban todo el arreglo floral del ... paso de la Virgen tras una intensa noche de trabajo que comenzaba sobre las nueve y media. Las tonalidades de todos los exornos son un guiño a los colores blanco y amarillo de la bandera pontificia de la Ciudad del Vaticano. Con ello se ha querido conmemorar el Año Santo y el Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco hasta el próximo mes de enero, rendir homenaje al desaparecido pontífice y celebrar la sucesión que representa el Papa León XIV.

Junto a ello, la blancura de muchas de estas flores son también un símbolo de la pureza de la Virgen. Javier Guerrero explicaba a IDEAL, momentos antes de los preparativos, la composición de estos exornos florales. Los frisos están formados por una selección de la rosa del Jardín Antonia, Rosa mondial, Rosa Snowy Jewel, Freesia Double Soleil, Hypericum Coco Uno, Craspedias y Pittosporum. En el pebetero y en las cuatro esquinas, como es tradición, un total de 2.000 varas de nardos y en el Calvario, una alfombra de claveles blancos. Otro detalle significativo son las granadas que salpican el paso para representar a todos los granadinos a los pies de la Virgen.

Los floristas Javier Guerrero y Jesús LIzana

Peregrinos

Ayer tarde la Hermandad patronal y la parroquia recibieron más de un centenar de peregrinos procedentes de Albuñol. Durante la madrugada también se han acercado a ver a la Virgen dos grupos del Valle de Lecrín y Escúzar. Otros muchos peregrinos, de Albolote, Arenas del Rey, La Malahá, Güéjar Sierra, Cozvijar y Dúrcal, han asistido a la primera eucaristía de las seis de la mañana. Se esperan aún más hasta la última misa de la una de la tarde, presidida por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo. A su término, las puertas de la Basílica se cerrarán hasta las cuatro y media, cuando dé comienzo la solemne procesión.