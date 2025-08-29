Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una Stancev no abandona la pista ni en verano. Ideal
Verano con otras gafas | Una Stancev

«Cuando estoy en Madrid entrenando, Bad Bunny me devuelve a la playa»

La joven atleta recuerda los mejores veranos de su vida en casa, en La Herradura, pero este año apenas ha podido escaparse

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:16

Campeona del mundo universitaria y cuatro veces campeona de España, la saltadora de altura Una Stancev está viviendo un verano muy ajetreado. Esta joven de ... 25 años, natural de La Herradura pero con origen serbio, se pasa los días entrenando. A su casa en la Costa Tropical solo ha podido escaparse cinco días. Un fugaz respiro con vistas al mar en una exigente carrera deportiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  2. 2

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  3. 3

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  4. 4

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  5. 5

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»
  6. 6

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  9. 9 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  10. 10 El restaurante perfecto en Granada para todas las generaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Cuando estoy en Madrid entrenando, Bad Bunny me devuelve a la playa»

«Cuando estoy en Madrid entrenando, Bad Bunny me devuelve a la playa»