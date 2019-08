Ramón L. Pérez

4

«En Granada cuando nos ven juntas si nos sacan parecido»

Felicísima está jubilada y dice que «no tengo más proyecto que tener salud y cuidar al nieto. Me gusta mucho coser y tengo más quehacer del que quisiera. Me sobra trabajo porque ahora nadie sabe subir el bajo de un pantalón. Durante el verano tengo un huerto que regar, gallinas, un gato y un corral llenico de flores». Nines comparte que «mi trabajo se basa en procesos, que transcurren simultáneamente y nunca de manera previsible. En este momento me encuentro distribuyendo varios espectáculos y empezando un proyecto nuevo de Histrión para estrenarlo en mayo de 2020. Al mismo tiempo soy comisaria de Mercartes, un mercado nacional de artes escénicas que se celebrará en Valladolid en noviembre del 2020». Sobre la igualdad Felicísima explica que «me parece muy bien. He trabajado toda la vida ¿por qué no voy a tener los mismos derechos? Antes me parecía raro que un hombre fregara o hiciera la cama y ahora me parece muy bien que lo hagan. La vida cambia y en esto, yo creo que a mejor». Nines estima que «es imprescindible que todos asumamos responsabilidades en este asunto. En los últimos años se ha avanzado mucho, pero no es suficiente. No me preocupa que se avance lentamente, pero sí que retrocedamos en derechos. No comparto el discurso de determinados políticos al respecto, lo repruebo y confío en que no cale en la sociedad. La igualdad es uno de los retos más importantes que tenemos por delante, si no el que más». Quedan los parecidos, y ambas dicen:«En Granada cuando nos ven juntas si nos sacan parecido. Algo tendremos». En esta imagen, Nines Carascal durante la lectura del Pregón del Corpus de este año en el Cuarto Real de Santo Domingo.