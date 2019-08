«Es una madre perfecta»

Pepe Marín

2

«Me gustan más los planes de día que de noche»

Victoria nació en Granada un 10 de agosto, «que dicen que es el más caluroso del verano, de ahí es que sea diurna y me gustan más los planes de día que de noche». Se crió con su hermana, que tiene cuatro años más. «Fue una infancia muy feliz con mucho juego y mucho en la calle. Cuando empecé a estudiar fui muy aplicada y responsable con los estudios. Quería hacer algo con el deporte, terminé en 2011 la facultad e hice dos másters porque considero con mis padres que la formación es esencial. Aunque era muy difícil combinar los estudios con el deporte lo logré porque mis padres siempre me ayudaron». Añade que «el resto de mi vida es el biatlón, el deporte y la competición que es lo que más me apasiona. Y, bueno, sigo hasta hoy». Victoria asume que lleva «muchos años centrada al cien por cien, compitiendo, entrenando, lo que te deja poco tiempo. Además, gestiono y busco financiación.Así que el día está muy completo entre entrenamientos, programación y preparación. Mi gran proyecto es luchar por fomentar el biatlón en España, va a ser mi camino, dejar un legado, una historia y que la gente siempre me recuerde por introducir otro deporte en España.