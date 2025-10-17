Madre e hija llevan a los granadinos juegos de mesa y maquetas desde una histórica tienda del centro Desde hace 35 años esta negocio de la calle Trinidad puede enorgullecerse de haber potenciado las habilidades de muchos granadinos

'Alquerque de nueve', la famosa tienda de puzzles, juegos de mesa y maquetas de la calle Trinidad, inició el pasado enero una nueva etapa de la mano de Ana María Nuñez y Alba Redondo. Madre e hija no se lo pensaron dos veces cuando los anteriores propietarios, María Jesús Molina y Guillermo del Moral, colgaron el cartel por jubilación. Decidieron traspasarlo después de 34 años en los que se ganaron el reconocimiento y el cariño de todos los granadinos por hacer de este negocio un lugar entrañable. «Todo sigue igual» y así se lo comentan de vez en cuando a Ana María algunos de aquellos universitarios que pasaban por la puerta camino de Derecho u otras facultades cercanas. Para ellos el recuerdo de este negocio es una parte imborrable de su etapa estudiantil.

Ponerse al frente de esta tienda era, cuanto menos, un reto apasionante para Ana María y Alba. Sobre todo, en una época en la que se está experimentando una demanda creciente de los juegos de mesa, construcciones, puzzles y maquetas. «Nos pareció interesante, lo valoramos y decidimos apostar por ello», si bien reconoce que todavía siguen aprendiendo.

Esta oferta de ocio es el antídoto perfecto en un mundo gobernado cada vez más por los móviles, las redes sociales y las pantallas y ese aislamiento generalizado en que parece instalarse la población. Hace falta socializar muchísimo más y descansar de vez en cuando las neuronas ante tanta saturación de dispositivos. Lo tienen claro Ana María y Alba e, incluso, hay padres que acuden a este tipo de juegos para bajarles los humos a sus hijos cuando notan que son «demasiado competitivos».

Para Alba es esencial «sacar tiempo para entretenerse y despejarse de otra manera sin estar siempre detrás de una pantalla. Los juegos conectan con otras personas y con otras experiencias. Aprendes mucho y es importante que la gente vea lo bueno que es volver al juego de mesa tradicional o hacer maquetas, manualidades y puzzles». Gracias a estos juegos se pueden estrechar lazos entre hermanos, padres e hijos, amigos, compañeros o niños y desarrollar la competencia de forma sana. «Un sitio como este es una opción muy buena para encontrar aquello que más nos gusta». Desde los 12 meses hasta los más veteranos. En su opinión, a raíz de la pandemia «comenzamos a apreciar mucho más este tipo de juegos por la saturación que teníamos de pantallas».

Entre los productos más demandados se encuentran los puzzles y, en concreto, los de La Alhambra. «Hay tres diferentes y todos los días se vende alguno. Además, los turistas vienen a comprarlo de forma especial», explica Ana María. Si tenemos suficiente espacio, tiempo y muchísima paciencia podemos embarcarnos en uno de 42.000 piezas. Para montarlo hay que plantearse previamente «donde lo puedes hacer y donde lo vas a poner». Por eso lo normal es que se lo lleven «asociaciones para hacerlo entre varias personas porque vienen divididos en bolsas de 3.000 piezas. Después lo exponen en sus propios locales».

El tema de las maquetas y de las construcciones también ha experimentado un auge importante. «A la gente le gustan muchísimo las manualidades, al igual que hay un boom de juegos». Para una persona, para dos o para varios jugadores. «Hay miles y los padres vienen a buscarlos para que sus hijos, desde muy pequeños, escapen de los móviles». Es indudable que ejercitarse con estos juegos conlleva otros muchos beneficios, como «desarrollar la lógica, la agudeza visual y la interacción». También hay juegos «competitivos y cooperativos».

Los favoritos y los clásicos

Entre los más clásicos se encuentra el ajedrez, el parchís y las damas, pero los hay tan divertidos como 'La Polilla Tramposa' y 'Virus'. Si algo dejan claro estos dos últimos es que nos apasiona hacer alguna que otra pillería al que tenemos cerca. Por eso gusta tanto 'La Polilla Tramposa', en la que «hay que deshacerse de las cartas, bien tirándolas al suelo o pasándolas al contrario sin que este se entere». 'Virus' salió al mercado en el 2017 y desde entonces no ha parado de venderse. «Consiste en completar cuatro órganos sanos, pero los demás participantes tienen que evitar que lo hagas. Para ello lanzan virus para infectarte».

En opinión de Alba, otros juegos muy vendidos son Catan, «con una parte de estrategia y otra de azar»; Dixit, «muy imaginativo y muy fácil de introducir a todo el mundo»; los 'party games' «con una variedad enorme. Se explican rápido para que todo el mundo empiece a jugar», y Exit. Este último «es muy interesante porque es como un escape room en juego de mesa. Hay que resolver un misterio, histórico, de miedo..». Está destinado a varios jugadores y una vez que se resuelve ya no se puede usar más veces».

Cuestionadas acerca del tipo de clientela que se acerca a este negocio aseguran que es de lo más variada por encontrarse «es una calle de paso. Cada día pueden entrar entre cincuenta y cien personas, locales o turistas nacionales o extranjeros. Los que son de juegos más frikis no vienen tanto porque los nuestros son más familiares».