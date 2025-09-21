Madison Cox suma la Fundación Jardín Majorelle - Yves Saint Laurent a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031 Marifrán Carazo destaca que «el compromiso de la Fundación Madison Cox - Jardín Majorelle - Yves Saint Laurent refleja la proyección internacional de Granada y su capacidad de conectar arte, cultura y creatividad»

Ideal Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:28

Granada ha dado un paso histórico en su camino hacia 2031 con la formalización del apoyo de Madison Cox, presidente de la Fundación Madison Cox - Jardín Majorelle - Yves Saint Laurent (YSL), a la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura. La firma del manifiesto se ha realizado en un acto institucional en el que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha recibido a Cox, consolidando un respaldo internacional de gran relevancia.

La Fundación Madison Cox - Jardín Majorelle - Yves Saint Laurent, vinculada al emblemático Jardín Majorelle en Marrakech y al museo de la marca en la ciudad marroquí, es un referente mundial en la preservación del arte, la moda y la cultura. Su presidente, Madison Cox, ha mostrado especial admiración por la programación cultural de Granada y por la excelencia artística de la ciudad, destacando especialmente la música, el arte y el patrimonio histórico granadino.

La alcaldesa Marifrán Carazo ha señalado que «el compromiso de la Fundación Madison Cox - Jardín Majorelle - Yves Saint Laurent y de Madison Cox refleja la proyección internacional de Granada y su capacidad de conectar arte, cultura y creatividad. Su adhesión es un gesto de apoyo estratégico que nos impulsa a seguir construyendo una candidatura que tenga en la cultura su motor de transformación».

Por su parte, Madison Cox ha afirmado que «Granada y la Fundación Madison Cox - Jardín Majorelle - Yves Saint Laurent comparten afinidades profundas: el respeto por la historia, la belleza de sus espacios verdes y su capacidad de transformar la cultura en experiencia para la ciudadanía y el visitante. Estoy convencido de que juntos podemos generar proyectos de gran alcance cultural y artístico».

la Fundación Madison Cox - Jardín Majorelle - Yves Saint Laurent con Granada también se extiende al ámbito musical, buscando fomentar intercambios artísticos con la Orquesta l'Orchestre des Rives Méditerranéennes, que integra músicos granadinos, franceses y marroquíes.

Este encuentro ha sido propiciado por la Asociación Internacional y Cultural y Creativas con las Ciudades Hermanadas con Granada, a través de su presidente Daniel González Herrerías, y el resto del equipo Rafael Lamas Domenech, Juan Manuel Orfini Cámara, José Luis de Miguel Ubago.

Entre los proyectos previstos se contempla un hermanamiento entre los Jardines de la Alhambra y el Generalife con los Jardines Majorelle, así como intercambios de exposiciones de moda y arte en espacios emblemáticos de Granada como el Palacio de Carlos V. Esta iniciativa permitirá crear un triángulo cultural entre París, Marrakech y Granada, consolidando la ciudad como un punto de encuentro artístico internacional.

El apoyo de Madison Cox y la Fundación Madison Cox - Jardín Majorelle - Yves Saint Laurent suma un aliado de prestigio mundial al proyecto Granada 2031, reforzando la estrategia de la ciudad de establecer vínculos culturales globales, fomentar la movilidad artística internacional y proyectar Granada como referente de cultura, arte y creatividad en Europa y el mundo.