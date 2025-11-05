Luz verde al Plan 'Activa-T Joven' que facilitará la contratación de 1.300 jóvenes granadinos

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada, Javier Martín Cañizares, ha anunciado hoy la puesta en ... marcha del programa 'Activa-T Joven', un nuevo plan de fomento del empleo juvenil que facilitará unas 1.300 contrataciones en la provincia de Granada. Así ha informado el delegado a los alcaldes y técnicos de empleo a los que ha convocado para concretarles los detalles y condiciones del nuevo plan, «con objeto de que éste llegue a todos los pueblos y ciudades de la provincia», ha aseverado Martín Cañizares.

Según ha indicado el delegado durante la reunión, la Consejería de Empleo publicó ayer en el BOJA (https://lajunta.es/61sg2), la convocatoria del programa 'Activa-T Joven', un plan que contempla ayudas de hasta 17.000 euros para facilitar la contratación de jóvenes desempleados, de entre 18 y 29 años (ambos inclusive), por parte de las entidades locales que así lo soliciten. Estos trabajarán durante un periodo de seis meses a jornada completa en los proyectos diseñados por los propios entes locales.

La inversión global alcanza los 89,7 millones de euros, 16,5 millones de euros para la provincia de Granada; y está cofinanciada por el FSE+ con cargo al Programa Fondo Social Europeo Plus Andalucía para el periodo 2021-2027. El plazo de solicitud acaba el próximo 17 de noviembre, «de ahí nuestra premura por informar cuanto antes a nuestros alcaldes y alcaldesas».

Además de destacar el «marcado carácter social del programa», el delegado de Empleo ha animado a las entidades locales a sumarse al nuevo plan de empleo local, ya que éste cuenta con un claro «enfoque de cohesión territorial» al propiciar «que los jóvenes permanezcan en sus propios municipios, evitando así el riesgo de despoblación e impulsando el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos y ciudades».

Las corporaciones locales podrán contratar a jóvenes inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo y que sean, además, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por cada contrato formalizado, recibirán una subvención que oscilará entre los 10.900 y los 16.000 euros, en función del grupo de cotización en el que queden encuadrados (grupos 1 al 10). Esos importes podrán incrementarse en 1.000 euros cuando la ocupación de la persona contratada esté comprendida en el listado de empleos digitales o empleos verdes recogidos en las bases reguladoras del programa, con la posibilidad de alcanzar así un máximo de 17.000 euros.

Los proyectos presentados por los ayuntamientos y las entidades autónomas locales tendrán una duración máxima de 12 meses y determinarán el número de contrataciones necesarias, así como los perfiles profesionales que requieran. La convocatoria también establece que las contrataciones acogidas al programa no podrán en ningún caso cubrir plazas de naturaleza estructural, es decir, no sustituirán las tareas que desempeñen los empleados municipales.

Selección candidatos

En cuanto a la selección de los candidatos, se realizará a través de una oferta pública de empleo que la entidad local deberá presentar ante el SAE. El Servicio Andaluz de Empleo preseleccionará a dos candidatos y finalmente serán los ayuntamientos o las entidades autónomas locales los que formalizarán las contrataciones finales.

Las solicitudes, la documentación y los formularios deberán presentarse única y exclusivamente de forma telemática a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, e irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que corresponda.