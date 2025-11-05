Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Luz verde al Plan 'Activa-T Joven' que facilitará la contratación de 1.300 jóvenes granadinos

Las entidades locales tienen hasta el 17 de noviembre para sumarse al nuevo programa de la Consejería de Empleo

Ideal

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada, Javier Martín Cañizares, ha anunciado hoy la puesta en ... marcha del programa 'Activa-T Joven', un nuevo plan de fomento del empleo juvenil que facilitará unas 1.300 contrataciones en la provincia de Granada. Así ha informado el delegado a los alcaldes y técnicos de empleo a los que ha convocado para concretarles los detalles y condiciones del nuevo plan, «con objeto de que éste llegue a todos los pueblos y ciudades de la provincia», ha aseverado Martín Cañizares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  4. 4 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  5. 5 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  6. 6 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  7. 7 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  8. 8 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  9. 9 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  10. 10

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luz verde al Plan 'Activa-T Joven' que facilitará la contratación de 1.300 jóvenes granadinos

Luz verde al Plan &#039;Activa-T Joven&#039; que facilitará la contratación de 1.300 jóvenes granadinos