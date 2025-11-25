Luz verde de Hacienda al presupuesto de Granada

La capital nazarí está ya en el camino para renovar sus cuentas públicas en 2026. Según ha informado este martes la alcaldesa de la ciudad, ... Marifrán Carazo, el borrador de presupuestos promovido por el equipo de gobierno cuenta ya con el visto bueno de Hacienda, lo que desbloquea los trámites municipales para su aprobación.

6,5 millones es el superávit que tendrá el presupuesto nuevo 7 por ciento de aumento tendrán las cuentas respecto a 2025

La ciudad remitió la documentación al ministerio a mediados de octubre para su revisión, algo a lo que está obligada desde que se acogió al último plan de pagos aprobado en 2023. Como en todas las veces anteriores, el ministerio ha revisado las cifras y ha dado luz verde a unas cuentas que, por las pistas que han dado los populares hasta ahora, serán las más altas de la historia tanto en ingresos como en gastos.

La propia Carazo, que ha mostrado su «satisfacción» por el dictamen de Hacienda, lo ha dejado entrever al apuntar un aumento del 7% del presupuesto. De esta manera se espera que los ingresos ronden los 351 millones, mientras que los gastos se ubiquen en torno a los 346 millones. El superávit, uno de los elementos clave para que la ciudad siga cerrando el cerco a la deuda que padece desde la época de Torres Hurtado, puede situarse alrededor de los 6,5 millones.

Para la edil, el expediente que ahora se tramitará será «muy positivo» porque permite a los granadinos «que avancemos en la mejora económica de nuestros números» y ha revelado que tendrá consecuencias positivas sobre contratos como el de limpieza, «que son esenciales y afectan al día a día de la ciudad en el cuidado y la limpieza».

«Es una buena noticia para Granada, que permitirá que avancemos en la mejora económica de nuestros números y de contratos que son esenciales» Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

La regidora también ha referido que el expediente contará con partidas mejoradas, como la del plan asfáltico o la de inversiones municipales. Sobre esta última, cuya cuantía exacta aún no se conoce, recogerá los fondos destinados a las obras de mejora en las plazas que el equipo de gobierno anunció meses atrás.

En el expediente también estarán las ayudas y bonificaciones aprobadas precisamente este martes en comisión. Como contó IDEAL en las últimas semanas, entre estas están las ayudas dirigidas a reducir el IBI de las viviendas protegidas para familias numerosas, así como la disminución del ICIO, la tasa que grava las obras de reforma, a quienes rehabiliten pisos en el Centro cuyo uso sea residencial no turístico.

Retraso del ministerio

El visto bueno del ministerio llega a finales de noviembre, algo más tarde que el año pasado, lo que tendrá efectos en la tramitación del presupuesto. Así, el expediente deberá pasar por comisión y ser aprobado en el pleno en dos ocasiones para que finalmente pueda entrar en vigor. Esto no se espera que ocurra hasta inicios de enero, lo que obligará al Ayuntamiento a prorrogar por unos días las cuentas actuales.

Carazo ha lamentado el «retraso» de Hacienda, pero ha insistido en que su dictamen «es una buena noticia» y ha puesto en valor unas cuentas «cuyo objetivo es favorecer el acceso a la vivienda, además de recoger ayudas para la compra, alquiler y la rehabilitación, medidas con las que damos respuesta al acceso de la vivienda en nuestra ciudad».