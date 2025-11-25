Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en una imagen de archivo. PEPE MARÍN

Luz verde de Hacienda al presupuesto de Granada

La alcaldesa confirma que el expediente cuenta ya con el visto bueno del ministerio, lo que permitirá a la ciudad renovar las cuentas en 2026

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

La capital nazarí está ya en el camino para renovar sus cuentas públicas en 2026. Según ha informado este martes la alcaldesa de la ciudad, ... Marifrán Carazo, el borrador de presupuestos promovido por el equipo de gobierno cuenta ya con el visto bueno de Hacienda, lo que desbloquea los trámites municipales para su aprobación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  5. 5 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  6. 6 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  7. 7 Los diez fugitivos más buscados en España
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital
  9. 9

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  10. 10 Dos personas atrapadas tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luz verde de Hacienda al presupuesto de Granada

Luz verde de Hacienda al presupuesto de Granada