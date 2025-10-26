Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados La Aemet pronostica chubascos en varios puntos de la provincia y un descenso de la temperatura

C. L. Domingo, 26 de octubre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Lunes de nubes, lluvia e inestabilidad en Granada. El pronóstico de la Aemet aventura chubascos en varios puntos de la provincia. Los termómetos descenderán y traerán temperaturas propias del otoño en una jornada con las nubes como protagonistas.

La capital, la Costa de Granada y la Alpujarra son los puntos señalados en los que se espera lluvia, con una probailidad del 80%. Habrá mínimas de 12 grados y máximas de 25, aunque en localidades como Trevélez, el mercurio descenderá hasta los 8 grados, donde caerá alguna gota.

Ampliar Zonas con lluvia en Granada este lunes. Aemet

Motril, Albuñol, Lanjarón y Granada capital son las zonas en las que lloverá este lunes de forma casi segura, según la Aemet. Tanto por la mañana como por la tarde se espera inestabilidad, aunque el agua acumulada no supere el litro por metro cuadrado en una hora. Desde la madrugada hasta las 12.00 horas y sobre las 18.00 horas son los momentos de mayor probabilidad de lluvia.

En el resto de Andalucía, la situación será peor. Las temperaturas máximas y mínimas seguirán en descenso este lunes, 27 de octubre, en una jornada con alertas por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las precipitaciones tendrán lugar en Almería y Cádiz durante las primeras horas de la madrugada, cuando se prevé que se acumule unos 15 litros por metro cuadrado en una hora en Cádiz; y unos 25 litros por metro cuadrado en Almería. Estas lluvias irán acompañadas de tormentas.