Luis Planas protagonizará este miércoles en Granada un desayuno de IDEAL El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, abordará los desafíos del sector en el foro que tendrá lugar en el Hotel Palacio de Santa Paula

Mercedes Navarrete Granada Martes, 2 de septiembre 2025, 00:19

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas Puchades (Valencia, 1952), protagonizará una nueva edición de los desayunos informativos de IDEAL que tendrá lugar este próximo miércoles 3 de septiembre, en el Hotel Palacio de Santa Paula, Autograph Collection (Gran vía de Colón, 31). La cita, que reunirá a los representantes institucionales, así como del mundo de la empresa y el agro granadinos, comenzará a las nueve de la mañana y es imprescindible la invitación para asistir al evento.

El foro, organizado por IDEAL, cuenta con el patrocinio de Lactalis, el gigante lácteo a nivel mundial que tiene en Granada la principal de sus plantas en España. Granada es también la sede central de Lactalis Puleva, la unidad de negocio especializada en leche y bebidas de Lactalis España. En el desayuno colabora además Fermasa, la feria de muestras de Armilla.

'La importancia estratégica del sector agroalimentario y perspectivas de futuro' es el título de la conferencia que ofrecerá el ministro, en el foro presentado por el director de IDEAL, Quico Chirino. Como es habitual en este formato de desayuno informativo, Planas atenderá preguntas planteadas por los propios invitados.

No faltarán cuestiones que hacerle al ministro en una provincia donde el sector agroalimentario es estratégico y un gran motor de la economía. Entre los temas candentes en la agencia del ministro, centrado estos días en el diseño de las medidas para garantizar la recuperación del sector agrario y ganadero de las zonas afectadas por los incendios que asolan España, está también las políticas para garantizar la soberanía alimentaria de Europa o las compensaciones económicas por los efectos que tendrá sobre el campo español el acuerdo arancelario rubricado este pasado mes por Bruselas y Washington, que contempla un gravamen del 15% a los productos europeos.

Pero sin duda si hay un tema que genera máximo interés en Granada es la nueva propuesta financiera avanzada el pasado 16 de julio por Europa para la Política Agraria Común en el periodo 2028-2034. Las organizaciones agrarias y los productores han mostrado su preocupación por los efectos en la provincia que puede provocar la propuesta que supone un recorte del 22% en las subvenciones y que incluye aspectos que generan gran inquietud como la exclusión de los jubilados como perceptores de ayudas de la PAC.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Planas es uno pilares del Gobierno de España, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (2018 - actualidad). Es diputado por Córdoba en el Congreso de los Diputados desde 2019 y en su currículum inabarcable figuran responsabilidades como las de secretario general del Comité Económico y Social Europeo (2014-2018), consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2012-2013), embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea (2010-2011) y embajador de España en Marruecos (2004-2010).