Este 1º de mayo es, desde que se celebra, el que tiene más connotaciones globales. Se trata de un primero de mayo profundamente ideológico. Lo ... que se está viviendo no es casual. Las manifestaciones de hoy se presentan no solo como como una acción reivindicativa por los derechos de los trabajadores, sino para pelear por lo que es de todos frente a los gobiernos de ultraderecha, y a los que pactan con ellos, que a nivel global tienen al presidente norteamericano Donald Trump, como máximo exponente y líder ideológico.

Son la internacional del odio: odian todo lo que nosotros queremos. Odian la igualdad. Odian los derechos LGTBI. Odian a los migrantes. Odian nuestros derechos sociales como la salud y la educación. Y odian a los sindicatos de clase, allí donde van intentan acabar con ellos, intentan acabar con los que cuestionan sus políticas, los que quieren repartir la riqueza y el bienestar y que quieren proteger a la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras, que actúan como barrera de contención contra la barbarie, contra la eliminación de derechos.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, junto al acceso al poder de fuerzas reaccionarias de ultraderecha en distintos territorios nacionales e internacionales, supone una amenaza, no solo para la economía de Europa, sino también a su sistema de protección social, por lo que requiere una respuesta global del conjunto de la Unión Europea.

Trump no solo quiere situar políticas arancelarias, sino que lo que quiere es cuestionar nuestro sistema de protección; el sistema de salud de la Unión Europea; la educación; la política universitaria, los servicios públicos que han permitido a la clase trabajadora tener una vida digna. Quieren cuestionar los derechos y libertades que hemos construido durante décadas. Trump ha venido a poner el mundo patas arriba para intentar generar una nueva visión del mundo, donde los ciudadanos y ciudadanas dejemos de serlo, los derechos dejen de ser derechos y las libertades dejen de ser libertades.

Ante esto, es necesaria una respuesta sólida por parte de la Unión Europea, una respuesta que permita conseguir más y mejor Europa, ya que ésta necesita economía estratégica, por ejemplo, para sus políticas sanitarias o para proteger su estado del bienestar.

Si trabajas en la industria, el campo o la hostelería, si haces horas que no te pagan, si eres migrante, joven o pensionista, si tienes una vivienda que no puedes pagar, manifiéstate este primero de mayo con los sindicatos de clase. para defenderte, para pelear por lo que es de todas y todos, para ganar derechos y para no perder ninguno de los conseguidos.