Lugo se une a la carrera por la agencia a la que aspira Granada

Lugo será otra de las ciudades con las que Granada tendrá que competir para hacerse con la sede de la Agencia de Salud Pública. Después ... de meses de debate, la urbe gallega ha dado pasos en las últimas semanas para participar en el proceso, en el que ya se encuentran otras capitales como Barcelona, Zaragoza, Oviedo o León.

Fue el verano pasado cuando se pudo comprobar que algo de movía en Lugo. Según informó La Voz de Galicia, políticos, patronal, universidad y empresas del sector sanitario empezaron a reunirse para abordar la posibilidad de sumarse al proceso al considerar que la urbe era «idónea» para albergar la sede.

Las conversaciones han dado frutos en los últimos días, cuando una moción ha sido aprobada por la Diputación de Lugo con el respaldo de todas las fuerzas de la provincia. En su decisión ha pesado la fortaleza que advierten en la presencia en la ciudad del Laboratorio Central de Salud Pública, una entidad prestigiosa con experiencia en el mismo ámbito en que debe desempeñarse la agencia de nueva creación. Sin embargo, no es el único puntal que sostiene la apuesta. Durante el debate se aludió a otros elementos, como un entorno empresarial de referencia en el que operan compañías como AMSlab o ICM, además de un centro hospitalario universitario de prestigio como el Lucus Augusti.

La fuerzas políticas de la provincia gallega consideran que la implantación de la agencia sería una forma de resolver una deuda histórica

En Lugo, de acuerdo a informaciones publicadas por Cope Lugo y La Voz de Galicia, las fuerzas políticas de la provincia consideran que la implantación de la agencia sería una forma de resolver una deuda histórica. El argumento cobra un significado distinto en Granada, ciudad que resultó perjudicada en el proceso seguido por el Ejecutivo hace dos años con otro ente de nueva creación, la Agencia de Supervisión de la IA, que fue a parar a La Coruña en una polémica decisión tomada por el Gobierno a pesar de que la capital nazarí contaba a priori con una candidatura más alineada con los elementos que se habían definido como claves en la convocatoria.

Proceso

Sea como sea, la decisión de Lugo pone a la urbe gallega en una carrera en la que hay otros aspirantes en liza, como Barcelona, Zaragoza, Oviedo o León, además de Granada. La capital nazarí lleva más de dos años trabajando en una candidatura que parte de la fortaleza de la Escuela Andaluza de Salud Pública, un organismo autonómico que ha sido un baluarte en la formación de especialistas en salud pública tanto a nivel nacional como internacional. Su peso le ha llevado a ser socia colaboradora de la OMS en importantes proyectos a nivel global.

La potente infraestructura de la Universidad de Granada, que cuenta con centros adscritos especializados en el ámbito sanitario y con investigadores de prestigio global, también es otro de los pilares nazaríes. El último eje es la fuerte implantación empresarial, que va al alza y ha provocado que se apruebe la expansión del Parque Tecnológico de la Salud después de que laboratorios y empresas hayan cubierto todas las parcelas que quedaban libres.

La decisión está ahora en el tejado del Gobierno, que debe aún terminar el reglamento después de conseguir aprobar la ley el verano pasado. En principio, según informaron fuentes del Ejecutivo a este periódico, se espera que el proceso se extienda por seis meses. Será en ese momento cuando se defina cómo se elegirá la sede y qué elementos se tendrán en cuenta para valorar las candidaturas, una cuestión crucial en Granada, que espera que no se repitan los hechos que ensombrecieron la designación de la sede de la Agencia de IA.