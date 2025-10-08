La lojeña Rocío Campos, primera candidata para Miss Grand España 2026 La joven de 22 años ha logrado alzarse con la corona de la provincia

Sandra Palacios Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:37

La lojeña Rocío Campos se ha convertido en la primera seleccionada para el certamen de belleza Miss Grand España 2026 y representará a Granada el próximo mes de mayo en Adamuz, Córdoba. «Es un orgullo increíble, sobre todo por el trabajo que hay detrás», manifiesta la joven de 22 años.

Era la segunda vez que Campos se presentaba a Miss Grand Granada y este año ha sido el que ha logrado alzarse con la corona de la provincia. La gala se celebró el pasado domingo 5 de octubre en el Parque San Sebastián de Ogíjares, pero el casting lo hizo en julio. Este año, la granadina se presentó también al certamen de Miss Universo Andalucía, que tuvo lugar a finales de mayo en la capital.

La joven comenta a este periódico toda la preparación que hay detrás de este tipo de eventos: muchas clases de pasarela, estilismos, inglés, protocolo, oratoria, etc. Ya con la noticia y todos estos meses por delante para continuar formándose, tiene que estipular con la delegación de Miss Grand España en Granada cuáles serán los siguientes pasos a seguir. No obstante, ya tiene galas y sesiones de fotos en el calendario.

«El lema de este certamen se centra en parar la guerra y la violencia y promover la paz, por lo que se trata también de demostrar que no eres solo una cara bonita», explica Campos, quien añade que buscan además candidatas que tengan algún talento.

En su caso, canta y toca el piano desde los cinco años. Aprendió de forma autodidacta, pues su padre también lo hacía y con esa edad empezó a llamarle la atención. «Intentaré explotar este talento», señala.

La Miss Grand Granada 2025 tiene 22 años, es natural de Loja y mide 1,64 cm. Estudio Bachillerato y tiene pensado estudiar Filología Inglesa, aunque con la corona ha ganado una beca con la que podrá realizar un curso para tripulante de cabina. «Lo haces en Sevilla, cuando terminas te preparan y en cuestión de un mes prácticamente estás volando», comenta alegre.

