Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pelea entre varias personas este miércoles en el centro de Loja. IDEAL

Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después

Incumplieron la orden de alejamiento que les fue impuesta contra los otros implicados, ya que fueron a amenazarlos

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:40

Comenta

Las tres personas que fueron detenidas por la Guardia Civil por participar en una pelea callejera en Loja el pasado miércoles apenas estuvieron unas horas ... en libertad. El juez les impuso una orden de alejamiento de los otros implicados en la pelea, pero conforme salieron del calabozo supuestamente fueron a amenazarlos, tal y como explican a IDEAL fuentes cercanas al caso. La Benemérita los detuvo de nuevo el pasado jueves por incumplir dicha orden de alejamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  3. 3 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  4. 4 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  5. 5

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  6. 6 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  7. 7

    Un equipo de Granada descubre una terapia prometedora contra el cáncer de pulmón
  8. 8 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  9. 9

    La Guardia Civil registra las casas okupadas en Montefrío y recupera la mayoría de objetos robados
  10. 10 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después

Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después