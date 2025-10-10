Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después

Las tres personas que fueron detenidas por la Guardia Civil por participar en una pelea callejera en Loja el pasado miércoles apenas estuvieron unas horas ... en libertad. El juez les impuso una orden de alejamiento de los otros implicados en la pelea, pero conforme salieron del calabozo supuestamente fueron a amenazarlos, tal y como explican a IDEAL fuentes cercanas al caso. La Benemérita los detuvo de nuevo el pasado jueves por incumplir dicha orden de alejamiento.

El suceso ocurrió alrededor de las 14.30 horas del pasado miércoles en la plaza de la Victoria y varios testigos grabaron el enfrentamiento, en el que estuvieron implicadas, al menos, cuatro personas. En un vídeo que circula por redes sociales se puede ver a varios agentes encañonando a los individuos en plena calle. Hasta el lugar de los hechos también acudió la Policía Local de Loja, que precisó que los presuntos autores del suceso portaban como elementos de defensa/ataque una llave inglesa, un palo de más de un metro y una navaja.

En un primer momento fue detenida una persona y durante la noche del miércoles se arrestó a otras dos. Fueron puestos en libertad provisional el pasado jueves, con una orden de alejamiento de los otros implicados en la pelea, al parecer, de origen argelino. Sin embargo, al salir se fueron presuntamente a amenazarlos, por lo que la Guardia Civil los arrestó de nuevo.

El alcalde, Joaquín Camacho (PP), vinculó lo sucedido con la inmigración en los siguientes términos: «Nuevamente un altercado en pleno centro y de inmigrantes que vienen a molestar y no respetar. Si hubiera una ley contundente para que una persona que viene a delinquir fuera expulsada de forma inmediata, otro gallo cantaría». El regidor hizo referencia en el comunicado a la falta de efectivos de Guardia Civil en el municipio.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, señaló que no puede aceptar que el regidor pretenda hacer responsable a la Guardia Civil de cualquier altercado que se produzca en la localidad. «El responsable de la seguridad es él y debe garantizar a través de su Policía Local la convivencia en sus calles», añadió. El subdelegado aseveró que Loja no sufre una situación de inseguridad que requiera una vigilancia permanente de la Guardia Civil y determinó que son peleas «episódicas», como ocurren en cualquier otro municipio.

Cabe recordar que el municipio vivió otro enfrentamiento en plena vía pública el pasado 30 de septiembre. Los hechos ocurrieron entonces a las 20.00 horas, en la avenida de los Ángeles, también zona céntrica y comercial del municipio. El pasado mes de julio se produjo otra reyerta en la que los implicados, además de proferir insultos y gritos, se pasearon por la avenida de los Ángeles con barras metálicas, palos o piedras. Loja celebró entonces una junta local de seguridad para analizar esta pelea y otros «incidentes» por los cuales el ayuntamiento veía más que justificado un aumento de la plantilla de la Guardia Civil, una reclamación ya histórica.