El nuevo alcalde del Loja arranca su mandato y anuncia una reunión con los técnicos para tratar las obras del AVE Joaquín Ordóñez ha tendido la mano a la oposición para «trabajar juntos por el futuro»

El nuevo alcalde de Loja, el popular Joaquín Ordóñez, ha arrancado su mandato anunciando una reunión con los técnicos para tratar las obras del AVE esta semana. «No quiero perder ni un minuto», ha señalado tras tomar posesión este lunes, y ha añadido que pedirá un encuentro con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

«Tomo el relevo con ilusión y con una profunda responsabilidad hacia Loja y sus vecinos. Cuento con un equipo que va a dejarse la piel por nuestra ciudad, con altos niveles de ilusión, compromiso y cercanía», ha manifestado. Además, Ordóñez ha agradecido a Joaquín Camacho, anterior alcalde, sus 14 años al frente del municipio: «Se ha dejado la piel por Loja, con dedicación y entrega al servicio de todos».

El nuevo alcalde ha tendido la mano a la oposición y a los vecinos de loha para «trabajar juntos por el futuro». «Es el momento de tender nuevos puntos de encuentro y consenso, para que los grandes proyectos que necesita Loja cuenten con el respaldo de todos», ha enfatizado.

Ordóñez ha querido dejar claro su apuesta por los jóvenes, «que deben ser protagonistas del presente y del futuro de Loja», sin olvidar a las personas mayores, para los que podrán en marcha «nuevos programas que mejoren su bienestar y calidad de vida».

En el acto de toma de posesión del nuevo alcalde ha estado presente el presidente de la Diputación de Granada, quien ha querido valorar cómo ha visto al regidor en esta nueva etapa que encara. «He visto a un hombre muy ilusionado. Un hombre que es gran conocedor de la ciudad, de la sociedad y de la realidad lojeña. Y un hombre que tiene puentes ahora mismo abiertos con la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía y, como él ha dicho, va a pelear en todas las administraciones por defender los intereses de Loja y sus vecinos».

Además, el presidente de la Diputación de Granada ha querido resaltar la trayectoria de Joaquín Ordóñez y de su valía para el nuevo cargo que afronta. «El nuevo alcalde no viene aquí a aprender. Viene con una dilatada experiencia política, local y provincial y una basta experiencia también de gestión en el ámbito privado. Va a ser un alcalde extraordinario y recibe una ciudad que ha evolucionado mucho en los últimos 14 años y que necesita una continuación de proyectos. En su discurso ha dejado claro hacia dónde va a dirigir las primeras semanas de trabajo. Peleando y luchando por la implantación del AVE, por el apoyo y gestión de los anejos y por mejorar la conexión dentro del municipio. En definitiva, por crear una Loja mejor».

Por su parte, Ordóñez ha recalcado que su apuesta será firme por el turismo, «motor de desarrollo y orgullo de nuestra tierra», y por las pedanías, «parte de nuestro mayor tesoro que por fin, gracias a la Diputación y al compromiso de su presidente Francis Rodríguez van a cobrar protagonismo e inversión».

