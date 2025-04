En el pueblo llevan días hablando del tema. Están acostumbrados a escuchar ocasionalmente disparos, pero esta vez fueron demasiado cerca, en una de las arterias ... principales de Loja. Era Jueves Santo de madrugada y una hermandad ultimaba su estación de penitencia. «Veníamos de ver la procesión y casi nos pillan los disparos; pudo ocurrir una desgracia», cuenta un vecino del municipio. El conflicto fue entre dos clanes enfrentados desde hace unos dos años. En el pueblo están intranquilos por si se impone la venganza después de que cuatro hermanos de una de esas familias hayan entrado en prisión por los hechos: «Hasta que no se maten entre ellos no van a parar».

IDEAL ha hablado con varios vecinos del municipio conocedores del suceso. Todos prefieren mantenerse en el anonimato. Coinciden en que se sienten «inseguros» y este tiroteo ha sido la gota que ha colmado el vaso. «Ocurrió en la puerta del pub, que estaba repleto. Pasé por ahí poco antes, no me pilló por muy poco. Era un día grande para Loja y había muchísima gente en la calle, sobre todo jóvenes», cuenta un residente. Detalla que, poco después, los implicados se desplazaron a una plaza cercana, donde el enfrentamiento prosiguió. «Estamos hartos de estas situaciones, hay inseguridad y miedo. Cualquier día puede pillar a personas inocentes», agrega.

El dueño de un negocio cercano explica que el conflicto entre las dos familias está completamente enquistado. «Tienen que entrar unos cuantos de ellos en la cárcel para que entiendan las consecuencias, porque piensan que están en una película. No es normal esperar a tus rivales con pistolas en plena calle. Son problemáticos y habrá más incidentes si buscan venganza», indica.

Otro vecino puntualiza que, pese a que se han producido diversos tiroteos, normalmente no llegan a darse. «No tienen puntería, pero siempre decimos que es porque, en el fondo, no quieren hacerlo, solo amenazarse. Aún así, lo que se comenta estos días aquí es que hasta que no se maten no van a parar», lamenta.