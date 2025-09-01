Los fuegos artificiales de fin de fiestas provocan un incendio en Loja El fuego fue controlado de madrugada y no afectó a viviendas

La Feria de Loja llegó a su final este domingo con un episodio inesperado. El castillo de fuegos artificiales provocó un incendio en una zona de cañaveral que llevó a bomberos y Policía Local a actuar hasta las cuatro y media de la madrugada.

Así ha informado el propio alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y ha confirmado el servicio de emergencias 112. El fuego se originó poco antes de la una de la madrugada en un cañaveral en un descampado en el que se estaban lanzando los fuegos artificiales en la zona de El Bujeo, a espaldas de la avenida de España, muy cerca del río.

El 112 movilizó a Bomberos de Loja y a la Policía Local. La rápida actuación impidió que el daño fuera mayor. Según ha explicado el alcalde lojeño, «teníamos previsto un retén de bomberos específico para aquella zona, lo que ha hecho que la actuación haya sido más eficaz». Además, «han ido los bomberos que también estaban de turno ordinario en el Parque de Bomberos de Loja». Estuvieron apoyados por agentes del Infoca, que procedieron a recargar agua en los camiones de Bomberos de Loja.

Sobre las tres de la madrugada el incendio se dio por controlado y a las 4.30 fue extinguido por completo. Las labores de refresco se mantuvieron en la zona del río ante la cercanía de una vivienda, que finalmente no se vio afectada. Tampoco se registraron heridos.

El balance final es de unos 1.500 m2 de pasto seco y cañaveral quemados. Tras las labores de refresco de los bomberos, agentes de la Policía Local de Loja se mantuvieron en la zona para asegurar que no se reavivava el fuego al estar en un espacio de pasto muy seco.

