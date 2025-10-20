A disposición judicial cuatro personas acusadas de fraude eléctrico y tráfico de drogas en Loja y Riofrío La Guardia Civil ha incautado un total de 1431 plantas de marihuana

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a cuatro personas acusadas de delitos contra la salud pública, por el cultivo y elaboración de drogas, y de delitos de defraudación eléctrica, como resultado de los registros llevados a cabo en cinco viviendas de las localidades de Loja y Riofrío.

El área de investigación del Puesto Principal de Loja, en el marco de la operación Vakkop, efectuó una exhaustiva investigación para detectar posibles enganches ilegales a la red eléctrica, así como la potencial existencia de cultivos interiores de cannabis, frecuentemente vinculados a la existencia de dicha clase de enganches y que no solo ocasiona molestias a los usuarios, sino que pone en peligro las instalaciones y los edificios con el consiguiente riesgo para las personas.

Para el registro y verificación de la zona, se activó un amplio operativo policial, donde los agentes del Puesto Principal de Loja contaron con el apoyo y la protección de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia además de la colaboración de los técnicos de la compañía eléctrica para la detección y desconexión de los enganches de luz fraudulentos.

Los agentes investigadores realizaron las entradas y registros de las viviendas, según ha informado el cuerpo en un comunicado de prensa. Una vez llevadas a cabo, el total de droga aprehendida en el conjunto de viviendas fue de 1431 plantas de marihuana en diversos estados de crecimiento y floración. Plantaciones todas ellas conectadas a enganches ilegales al suministro eléctrico.

Como consecuencia de lo acontecido, los guardias civiles han puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Guardia de Loja a cuatro personas por su presunta implicación en los delitos de cultivo y elaboración de droga y defraudación de fluido eléctrico.