«No lograba que me llamaran para las entrevistas y Cruz Roja me abrió las puertas»

Mercedes Navarrete Granada Sábado, 24 de mayo 2025, 23:13

El trabajo que realizan las ONG de la Red Inserta, entre ellas Cruz Roja que tiene un potente plan de empleo, va mucho más allá de seleccionar currículum. «No somos un SAE ni una ETT, aquí hay muchas horas de trabajo personalizado, vinculación y acompañamiento, conocemos de forma exhaustiva a cada candidato y les inyectamos motivación porque muchos necesitan sostén y guía», explica Patricia Caballero, técnica de intermediación del Plan de Empleo de Cruz Roja.

También trabajan con las empresas, que son una parte fundamental del programa. «No se trata de enviarles candidatos, sino de tejer alianzas y que les ayuden a la inclusión», apunta. Además, esta comunicación directa con las empresas les permite hacer una prospección de cuáles son sus necesidades que no se están cubriendo y en función de ellas se planean las formaciones. La falta del idioma suele ser una gran barrera, pero también la falta de formación, el desconocimiento del mercado laboral, las cargas familiares o incluso no tener coche. Pero en Cruz Roja no solo ayudan a los colectivos más vulnerables, hay casos en los que a un candidato con un título bajo el brazo también le cuesta encontrar su sitio en el mercado.

Es el caso de Rocío Velázquez, joven cubana de 26 años, que estudió Finanzas y Contabilidad, uno de los casos de éxito de inserción laboral de Cruz Roja. «Recurrí a ellos porque no lograba que las empresas me llamaran, llevaba un año postulándome a todo pero las bases de datos del SAE y las plataformas de búsqueda de empleo me descartaban y no llegaba a las entrevistas», cuenta. De la mano de Cruz Roja, el currículum de Rocío llegó a Neumáticos Buytrago en Juncaril, y en apenas unos días estaba en la plantilla. «Hay cosas que se ven en una entrevista y otras que se ven a posteriori, para nosotros lo que más pesa es la actitud, el compromiso y la responsabilidad y la experiencia con los candidatos que nos selecciona Cruz Roja ha sido positiva, les estoy solicitando más perfiles», subraya la directora financiera y de Recursos Humanos de Neymáticos Buytrago, María José Extremera.