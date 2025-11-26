Localizan al autor de una pintada vandálica en el Albaicín
La Policía Local de Granada ha intervenido este miércoles varios botes de pintura en la calle Jardines Altos
S. P.
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:33
La Policía Local de Granada ha intervenido durante la mañana de este miércoles varios botes de pintura que están relacionados con un grafiti que se ... ha realizado en la calle Jardines Altos, en el Albaicín, según ha informado el cuerpo en su cuenta de X.
Los agentes han identificado y localizado al presunto autor de la pintada vandálica gracias a la descripción facilitada por una persona que fue testigo de los hechos. En este sentido, la Policía ha pedido la colaboración de los ciudadanos para poder atajar este problema en la zona.
