La Policía localiza al autor de una pintada vandálica en el Albaicín. Policía Local de Granada

Localizan al autor de una pintada vandálica en el Albaicín

La Policía Local de Granada ha intervenido este miércoles varios botes de pintura en la calle Jardines Altos

S. P.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:33

La Policía Local de Granada ha intervenido durante la mañana de este miércoles varios botes de pintura que están relacionados con un grafiti que se ... ha realizado en la calle Jardines Altos, en el Albaicín, según ha informado el cuerpo en su cuenta de X.

