«Llevamos 24 horas sin luz y no nos dan ninguna respuesta» Algunos negocios de la calle Trajano están cerrados desde ayer por la interrupción de suministro

David alumbra con una linterna los productos por no tener luz

Sandra Martínez Miércoles, 11 de junio 2025, 16:49 | Actualizado 17:07h.

David alumbra con la linterna de su móvil los productos que vende en su tienda de cosméticos y alcanza a adivinar si es el que ... buscaba. El enfado se muestra en su rostro. «Esto es una vergüenza, llevamos 24 horas sin luz y no nos dan respuesta», dice. La indignación y el nerviosismo se perciben también en su tono. No tienen cómo cobrar a los clientes, no les funciona el datáfono y tampoco el ordenador.

MÁS INFORMACIÓN Los problemas de cortes de luz en el centro ya han estropeado varios electrodomésticos Acumulan algunas cajas de pedidos en los accesos porque el almacén está completamente a oscuras. El martes por la tarde se marcharon desesperados y el miércoles por la mañana tampoco había vuelto la luz. «Estos días van a ser de pérdidas absolutas», lamenta su propietario. Llaman desde hace un día a la compañía en busca de una explicación, pero nadie les dice nada ni saben cuándo podrán retomar la actividad. Justo al lado, un cartel avisa de la avería en la puerta de una oficina bancaria. Un joven se acerca a al cajero en busca de alguna actividad, pero lo hace en vano. «No sabemos cuánto más va a durar el problema, pero es incomprensible que no se tomen medidas», señala. Los empleados de una cafetería de la zona se suman también a las quejas. Estuvieron durante horas sin luz, aunque no es la primera vez. «Llevamos días con cortes de luz frecuentes», denuncian.

