«Las sigo pero participo poco»

Respecto a las tan de moda redes sociales, la hija utiliza Facebook e Instagram y su madre, al menos en número, le gana:«Uso Instagram, Facebook y Twitter aunque no soy muy activa. Las sigo pero participo poco». Quedan los parecidos. «Físicamente me parezco quizás más a mi padre, aunque de carácter tengo muchas cosas de mi madre», cuenta María Elena hija mientras que su madre contesta que «siempre me he parecido más a mi familia paterna pero ahora cada vez más, me encuentro parecido con mi madre. Mi hija se parece mucho a su familia paterna pero en su carácter tiene algunas cosas mías».