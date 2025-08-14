Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La gasolinera más cara de España está en Baza. E.P.

Llenar el depósito cuesta hasta 65 céntimos por litro más entre Baza y Motril

La diferencia de precio entre estaciones de servicio de la provincia varía en hasta un 55% en el caso del gasóleo A

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:17

Elegir en qué gasolinera se llena el depósito de un vehículo se nota en el bolsillo. Dentro de la misma provincia de Granada, los precios ... que ofrecen las estaciones de servicio pueden variar en hasta 65 céntimos el litro. Así, echar combustible en Baza puede costar un 55% más caro que en Motril. En el norte de la provincia, los surtidores arrojan un precio de 1,850 euros el litro de gasóleo A, mientras que en la Costa Tropical se puede ver el litro a 1,194 euros.

