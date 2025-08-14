Llenar el depósito cuesta hasta 65 céntimos por litro más entre Baza y Motril

Elegir en qué gasolinera se llena el depósito de un vehículo se nota en el bolsillo. Dentro de la misma provincia de Granada, los precios ... que ofrecen las estaciones de servicio pueden variar en hasta 65 céntimos el litro. Así, echar combustible en Baza puede costar un 55% más caro que en Motril. En el norte de la provincia, los surtidores arrojan un precio de 1,850 euros el litro de gasóleo A, mientras que en la Costa Tropical se puede ver el litro a 1,194 euros.

La diferencia de precio también es considerable para los usuarios de vehículos de gasolina (sin plomo 95). La estación de servicio más barata de la provincia para repostar este tipo de carburante está en Armilla (1,269 €/l.). Por el contrario, la más cara también está en esta ocasión en Baza (1,890 €/l.).

Sorprende también que la misma estación de servicio ubicada en Baza tiene el precio más caro en cuanto a la sin plomo 95 y la tercera más elevada en cuanto al gasoil de todas las gasolineras de España. Los datos, actualizados a día 13 de agosto, los ofrece la Federación de Consumidores en Acción (Facua) a través de su comparador diario de precios en el que analiza el costo del combustible a nivel nacional en más de 10.000 gasolineras.

Ahorro anual

El ahorro en el precio del combustible al año puede ser considerable a la hora de elegir una gasolinera u otra. Por ejemplo, llenar un depósito de 50 litros supone una diferencia de 32 euros al repostar en Baza o hacerlo en Motril. Esto supone un ahorro de casi 800 euros al año si se tiene en cuenta una media de llenar el depósito dos veces al mes.

Facua indica que, de esta manera, en ciertos territorios los consumidores «pueden ahorrar cientos de euros al año si seleccionan correctamente la gasolinera donde repostan el combustible». Por ejemplo, en el caso de Murcia y teniendo en cuenta los datos actuales, si un conductor opta por la estación de servicio más barata de la provincia pagará en un año 948 euros menos que si acude a la más cara en el caso de que llene un depósito de 50 litros dos veces al mes. Por contra, con la ausencia de competencia real entre las gasolineras de Ceuta y Melilla, la asociación de consumidores apuntó que sus vecinos solo lograrían 24 euros al año eligiendo la menos cara.

Un buen momento

A nivel nacional, el precio de los carburantes ha mantenido esta semana su tendencia a la baja, tras encadenar dos descensos consecutivos, y llegan al puente del 15 de agosto registrando sus mínimos en lo que va de verano.

En concreto, el precio medio del litro de diésel cae por segunda semana seguida, tras abaratarse un 0,63% frente a hace siete días, situándose en los 1,423 euros, su nivel más bajo desde finales de junio, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

Por su parte, el precio medio del litro de gasolina también ha registrado su segunda caída, con un descenso del 0,2% con respecto a la pasada semana, hasta los 1,483 euros, en niveles de mediados de junio.

Estos precios, los más bajos en lo que va de verano, coinciden con la festividad del puente del 15 de agosto, una de las más concurridas en las carreteras españolas, en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de siete millones de desplazamientos a lo largo de estos cuatro días.